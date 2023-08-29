Поцелуй после финала: Рубиалеса могут отстранить от футбола на 15 лет - СМИ

By Euronews

Региональные чиновники Испанской федерации призвали Луиса Рубиалеса уйти в отставку из-за скандального поцелуя - ФИФА может отстранить его от футбола на 15 лет

Региональные руководители Испанской федерации футбола призвали своего президента Луиса Рубиалеса немедленно уйти в отставку по итогам пятичасовой встречи в Мадриде.

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Футбольные чиновники раскритиковали его за то, что он поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо после победного финального матча чемпионата мира среди женщин.

Рубиалес утверждает, что поцелуй был по обоюдному согласию, спортсменка говорит, что это не так.

По Испании прокатились гневные протесты женских групп в поддержку Эрмосо, считающих, что она стала жертвой сексуального насилия.

Испанская прокуратура начала предварительное расследование, чтобы установить, содержит ли этот инцидент состав такого преступления.

Иоланда Диас, министр труда: "Мы требуем обновления спортивных организаций, чтобы они соответствовали реальности нашего времени, чтобы у нас была эгалитарная и феминистская политика, и, прежде всего, мы работаем над тем, чтобы мы никогда больше не увидели такого, что случилось с Дженни Эрмосо. Поэтому мы все вместе с Дженни. "Хватит!" - это коллективное "Хватит". Наша страна на самом деле лучше, чем то, какой мы ее увидели в эти дни".

Пилар Родригес, протестующая: "Я здесь, чтобы поддержать наших чемпионок, поддержать их успех. Их успех в футболе, а также их решимость в борьбе с сексизмом".

Селия Диес, протестующая: "То, что случилось с Дженни, это не единичный случай, такое случается во многих видах спорта и в повседневной жизни. Поэтому наша поддержка очень важна".

В субботу Международная федерация футбола отстранила Рубиалеса от должности на 90 дней, на время проведения дисциплинарного расследования. По данным британских СМИ, ФИФА может отлучить его от футбола на 15 лет.