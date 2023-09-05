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Скандал с испанским поцелуем: мужская сборная назвала поведение Рубиалеса "неприемлемым"

Акция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне Авторское право Emilio Morenatti/AP
By Euronews
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Футболисты впервые после скандала публично поддержали своих соотечественниц, отметив, что поведение президента федерации омрачило их победу на чемпионате мира

Игроки мужской сборной Испании по футболу осудили поведение президента федерации Луиса Рубиалеса, назвав его "неприемлемым".

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На тренировке перед предстоящими отборочными матчами Евро-2024 против Грузии и Кипра капитан Альваро Мората зачитал первое после скандала совместное заявление.

По мнению игроков, поведение Рубиалеса омрачило победу женской команды на чемпионате мира.

Мы хотим отвергнуть то, что считаем неприемлемым поведением со стороны г-на Рубиалеса, который не соответствует стандартам организации, которую он представляет". Мы твердо и безоговорочно стоим на стороне тех ценностей, которые олицетворяет спорт. Испанский футбол должен быть двигателем уважения, вдохновения, инклюзивности и разнообразия и подавать пример своим поведением как на поле, так и за его пределами.
Альваро Мората
капитан мужской сборной Испании по футболу

Рубиалес подвергся всеобщему осуждению за то, что в порыве эмоций на церемонии вручения медалей поцеловал испанскую футболистку Дженни Эрмосо без ее согласия.

ФИФА отстранила его от работы на 90 дней, но президент федерации неоднократно отказывался уйти в отставку.

С тех пор в поддержку футболистки Дженни Эрмосо регулярно проходят демонстрации.

Последняя из них — в Барселоне, где участники акции вывесили флаги фиолетового цвета, символизирующие феминистское движение в Испании.

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