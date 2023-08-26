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Поцелуй после финала: ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от должности президента федерации на 90 дней

Поцелуй после финала: ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от должности президента федерации на 90 дней
Авторское право Paul White/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Международная федерация футбола отстранила Луиса Рубиалеса, поцеловавшего Дженни Эрмосо без ее согласия, от должности президента Королевской испанской федерации на время дисциплинарного расследования

ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации на время расследования дисциплинарным комитетом организации его поведения в финале женского чемпионата мира, включая поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо без ее согласия.

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Международная федерация футбола заявила, что Рубиалес отстранен от обязанностей на 90 дней. 

Футбольный чиновник, который сказал, что поцеловал футболистку после победного матча, так как его переполняли эмоции, принес свои извинения, но они не были приняты.

В пятницу на экстренном заседании исполкома испанской федерации Рубиалес отказался уйти в отставку несмотря на сильное давлением со стороны правительства страны, футболисток, а также клубов.

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