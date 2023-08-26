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Футболистки Испании бастуют из-за поцелуя

Рубиалес заявил, что действовал на эмоциях.
Рубиалес заявил, что действовал на эмоциях. Авторское право FRANCK FIFE/AFP or licensors
By Euronews
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В Испании набирает обороты скандал вокруг Луиса Рубиалеса, главы Национальной футбольной федерации. Он публично поцеловал в губы спортсменку - жест, который возмутил и девушку, и общество.

Скандал с главой Королевской федерации футбола Луисом Рубиалесом ширится, затмевая яркую победу испанской сборной на недавнем чемпионате мира. Накануне десятки футболисток отказались от дальнейших матчей до тех пор, пока  Рубиалес не уйдет с поста. Напомним, что на церемонии награждения  чемпионата он  поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо - жест, который ее возмутил. Власти считают, что в обществе создан прецедент.

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Мы готовы к тому, что эта история даст толчок кампании #Me Too в испанском футболе и что это повлечет перемены.
Виктор Франкос.

Виктор Франкос, президент Высшего спортивного совета Испании, комментирует: "Мы готовы к тому, что эта история даст толчок кампании #Me Too в испанском футболе и что это повлечет перемены. Правительство хочет вынести предупреждение на этот счет, очень решительно заявить, что есть вещи, которые не могут повториться".

Дело о возможном секусализированном принуждении  передано в прокуратуру. По закону, Рубиалеса нельзя уволить без решения суда, сам же он уходить отказывается - к возмущению властей и игроков женской команды. Рубиалес извинился за поцелуй, сославшись что на церемонии награждения его переполняли эмоции, и признал свой поступок неуместным.

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