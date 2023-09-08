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Срочная новость. Луису Рубиалесу предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера

Луису Рубиалесу предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера
Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Испанская прокуратура предъявила главе Национальной федерации футбола Луису Рубиалесу обвинение в сексуальном насилии и принуждении к поцелую.

Обвинение последовало спустя несколько дней после того, как футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала заявление в прокуратуру.  

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Ведомство начало предварительное расследование инцидента еще 28 августа, но для уголовного преследования Рубиалеса требовалось заявление от футболистки.

В отношении Рубиалеса также ведется расследование главного спортивного суда Испании и дисциплинарного комитета ФИФА, которая отстранила функционера на 90 дней.

Рубиалес подвергся всеобщему осуждению за то, что "в порыве эмоций", по его собственным словам, на церемонии вручения медалей поцеловал испанскую футболистку Дженни Эрмосо без ее согласия.

ФИФА отстранила его от работы на 90 дней, но президент федерации неоднократно отказывался уйти в отставку.

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