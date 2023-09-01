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Глава мужской сборной Испании по футболу извинился за аплодисменты в адрес Рубиалеса

Главный тренер мужской сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер мужской сборной Испании Луис де ла Фуэнте Авторское право Scott Heppell/AP
By Михаил Саленков
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Луис де ла Фуэнте признался, что ожидал от Рубиалеса заявления об уходе в отставку, а не оправданий. Он начал аплодировать в ситуации "максимального стресса и напряжения".

Главный тренер мужской сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте принес публичные извинения за свою реакцию на речь отстраненного от должности главы испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

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Выступая на экстренном заседании федерации Рубиалес заявил, что не уйдет в отставку после истории с поцелуем футболистки сборной во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира, и сказал, что стал жертвой травли.

По словам де ла Фуэнте, он был застигнут врасплох этими словами, так как ожидал, что Рубиалес объявит о своей отставке.

"Если бы время можно было вернуть назад, я бы не сделал этого", - подчеркнул де ла Фуэнте.

AP
Два Луиса. Рубиалес поздравляет де ла Фуэнте с назначением на пост главного тренера сборнойAP

Во время церемонии награждения женской сборной Испании в на стадионе в Сиднее, где испанки в финальном матче обыграли команду Англии со счетом 1:0, Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы нападающую Дженнифер Эрмосо. Она позже заявила, что не давала согласия на поцелуй, хотя Рубиалес говорил, что он был "взаимным". 

В конце августа ФИФА начала дисциплинарное расследование в отношении Рубиалеса и отстранила его от должности главы испанской футбольной федерации на 90 дней.

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