Дженни Эрмосо подала официальный иск против Луиса Рубиалеса

By Euronews

Рубиалесу может грозить до 4 лет тюрьмы или штраф

Футболистка Дженни Эрмосо подала официальный иск в прокуратуру против отстранённого главы футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса. Она обвиняет его в сексуальном нападении — из-за поцелуя в губы после финальной игры Чемпионата мира по футболу.

РЕКЛАМА

Прокуратура начала расследование по этому делу ещё 28 августа. Если суд докажет вину, Рубиалесу может грозить крупный штраф или лишение свободы сроком до 4 лет. Ранее ФИФА отстранила функционера от любой связанной с футболом деятельности до окончания разбирательства.