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Дженни Эрмосо подала официальный иск против Луиса Рубиалеса

Дженни Эрмосо
Дженни Эрмосо Авторское право John Cowpland/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Рубиалесу может грозить до 4 лет тюрьмы или штраф

Футболистка Дженни Эрмосо подала официальный иск в прокуратуру против отстранённого главы футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса. Она обвиняет его в сексуальном нападении — из-за поцелуя в губы после финальной игры Чемпионата мира по футболу.

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Прокуратура начала расследование по этому делу ещё 28 августа. Если суд докажет вину, Рубиалесу может грозить крупный штраф или лишение свободы сроком до 4 лет. Ранее ФИФА отстранила функционера от любой связанной с футболом деятельности до окончания разбирательства.

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