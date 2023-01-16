Кто есть кто в коррупционном скандале "Катаргейт", который разразился в Европейском парламенте? Инициатором многих злоупотреблений, похоже, является Пьер Антонио Панцери. Это бывший евродепутат, который сейчас находится в тюрьме по обвинению во взяточничестве и отмывании денег.

Итальянца подозревают в том, что он использовал созданную им общественную организацию "Борьба с безнаказанностью" для выплаты крупных сумм и преподнесения даров политикам, которые могут оказать влияние на принимаемые Европарламентом решения. Большую роль сыграл в этом и бывший помощник Панцери Франческо Джорджи.

По версии, которую он сам дал следователям, их сообщничество началось в 2018 году, когда его босс согласился работать в Катаре. Джорджи присутствовал на тайных встречах с потенциальными получателями мзды, поскольку он служил на них переводчиком для Панцери, который говорит только по-итальянски. Джорджи тоже находится теперь под стражей.

В 2016 году он заключил брачное соглашение с Евой Кайли. К тому времени она уже была членом Европарламента от Греции, а затем была избрана вице-спикером. Поскольку у нее была депутатская неприкосновенность, единственный способ арестовать её было поймать с поличным. Что произошло 9 декабря. В её квартире полиция нашла 150 тыс евро. Она тоже находится за решёткой.

Отец Кайли, который был задержан с чемоданом, полным денег, был отпущен через несколько часов. Очевидно, он просто пытался помочь своей дочери и матери своей двухлетней внучки.

Никколо Фига-Таламанка ещё один итальянец, замешанный в скандале. Он возглавляет другую общественную организацию «Нет мира без справедливости», через которую, предположительно, переводились деньги для подкупа. Бельгийский суд решил, что Фига-Таламанка не может быть освобождён, даже при условии ношения электронного браслета.

Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Визентини признался, что получил от организации «Нет мира без справедливости» до 50 тыс евро наличными в качестве пожертвования на свою предвыборную кампанию. Его отпустили без предъявления обвинений, но обязали извещать властей о своих поездках за пределы ЕС.

Европарламент работает над тем, чтобы лишить иммунитета ещё двух депутатов, с которыми хотело бы поговорить бельгийское следствие.

Это Андреа Коццолино, который возглавляет в Европарламенте делегацию по связям со странами Магриба, в том числе с Марокко. Эта страна также считается замешанной в коррупционном скандале.

А бельгиец Марк Тарабелла отрицает, что получал какие-либо деньги за принятие решение в пользу Катара и организаторов Чемпионата мира по футболу.

Итак, всего в тюрьме 4 фигуранта, а с двух снимается неприкосновенность. Эти цифры могут вскоре измениться, так как ключевая фаза расследования "Катаргейта" продолжается.