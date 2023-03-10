Премьер-министр Косова: "Я должен договориться с Сербией"

Euronews пригласил к разговору премьер-министра Косова Альбина Курти в канун важной даты: 18 марта, как ожидается, может подписать соглашение о нормализации отношений с Сербией, которое было предложено сторонам Евросоюзом.

Euronews: "Чего вы ждете от 18 марта, когда возобновятся переговоры с Сербией?"

Альбин Курти: "Мы должны были подписать соглашение 27 февраля. К сожалению, президент Сербии не захотел этого сделать. Основной договор, документ, предложенный 27-ю странами, является прочной основой для продвижения вперед, мы надеемся, что он будет утвержден 18 марта".

Euronews: "Сербия просит, например, чтобы вы выполнили обязательство по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косове. Приемлема ли для вас эта часть договора, согласованного ЕС?"

Албин Курти: "Я здесь в качестве премьер-министра всех граждан независимо от их национальности, национальной идентичности, этнической или религиозной принадлежности. Поэтому я хочу удовлетворить запросы всего населения - с опорой на их права, нужды, требования. Но моноэтнические решения невозможны из-за особенностей правового порядка нашей демократической республики."

Euronews: "Да, но именно по этой причине самоопределение исключено, мы говорим об автономии!"

Альбин Курти: "В статье 7 Основного договора, который мы утвердили, мы говорим о самоуправлении сербской общины. Это самоуправление отсылает нас к Совету Европы как к организации. Это значит, что мы должны ориентироваться на Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Думаю, мы также можем применить ее в Косове, где мы не впадем (что было бы вредно!) в территориальный этнонационализм, как это случилось в Боснии".

Euronews: "Получили ли вы какие-либо сигналы от членов Совета Европы о том, что вам в ближайшее время зажгут зеленый свет?"

Альбин Курти: "Подавляющее большинство членов Совета Европы поддерживают заявку Косова, и я надеюсь, что теперь мы ускорим процедуры, выйдем на окончательное голосование и станем членами этой организации. Для нас это очень важно, это выгодно гражданам даже больше, чем Косову в целом. В диалоге с президентом Сербии в Брюсселе я всегда настаивал на том, что от нормализации отношений в конечном итоге должны выиграть люди".

Euronews: "На фоне российской агрессии в Украине мы наблюдали рост напряженности Западных Балкан. В чем связь?"

Альбин Курти: "В Украине, в числе прочего, проходит линия фронта, где защищаются демократия, свобода и права человека, и на Косово это произвело сильное впечатление. В частности, травма после геноцида, совершенного югославской Сербией при Милошевиче весной 1999 года, снова стала преследовать население".

Euronews: "Но это не было признано международным судом как геноцид. Там признали военные преступления - насилие, совершенное против населения, этнические чистки, но обвинение в геноциде касалось Боснии".

Альбин Курти: "Был признан геноцид в Сребренице. Но думаю, что на деле он был не только там. Я же был на месте в то время. И то, через что мы прошли, было геноцидом. Женщин, детей, беременных убивали без разбора, сжигали... Но до сих пор вокруг этого не было суда".

Euronews: "Ответственных судили!"

Альбин Курти: "Я имею в виду процесс, в рамках которого Косово смогло бы подать иск против Сербии за геноцид, так вот его пока не было. Но то, через что мы прошли, являлось геноцидом".

Euronews: "Так не считает международное правосудие..."

Альбин Курти: "Настанет день, когда оно примет решение и по этому вопросу. К сожалению, Милошевич умер в тюрьме в Гааге, не дожив до дня, когда ему вынесли бы приговор".

Euronews: "Но почему вы связываете это с войной в Украине? Вы опираетесь на морально-этическую оценку или видите политическую преемственность?"

Альбин Курти: "Здесь есть два важных элемента. Первый - в том, что в 2022 году каждую неделю Кремль упоминал Косово. Если не Путин, тоэто делали Медведев, или Захарова, или Лавров..."

Euronews: "Вы не чувствуете себя под защитой cил KFOR, которые присутствуют на месте? Миссия НАТО ведь развернута в Косове".

Альбин Курти: "Нельзя пренебрегать самым большим соседом, который не признает вашу страну, не дистанцируется от Милошевича, Путина, который выделяет 3% ВВП на военную технику и обеспечивает высокий уровень боеготовности войск вдоль границы. Косово не в НАТО, это НАТО - в Косове, и да, мы чувствуем себя защищенными. Мы не боимся, но остаемся очень бдительными".

Мы хотим нормальных отношений, понимаем, что полная нормализация предполагает в качестве центрального элемента взаимное признание. Я не говорю, что оно должно быть единственной темой на переговорах, и готов терпеливо обговаривать все вопросы. Я не хочу спешки, быстрого решения в ущерб нашей долгосрочной безопасности, миру и стабильности. Очень честно, с доброй волей и намерениями я готов заключить это соглашение, в котором участвуют не только две стороны, Косово и Сербия, но и Европейский Союз. Он обеспечивает рамки, в которых мы ведем переговоры и которых хотим придерживаться. Альбин Курти.

Euronews: "Ожидаете ли вы положительного результата в плане взаимных уступок двух сторон?"

Альбин Курти: "Мы хотим нормальных отношений, понимаем, что полная нормализация предполагает в качестве центрального элемента взаимное признание. Я не говорю, что оно должно быть единственной темой на переговорах, и готов терпеливо обговаривать все вопросы. Я не хочу спешки, быстрого решения в ущерб нашей долгосрочной безопасности, миру и стабильности. Очень честно, с доброй волей и намерениями я готов заключить это соглашение, в котором участвуют не только две стороны, Косово и Сербия, но и Европейский Союз. Он обеспечивает рамки, в которых мы ведем переговоры и которых хотим придерживаться".

Euronews: "Да, но они ждут большой политической выгоды от этого. Вы понимаете, что именно вы можете ее принести?"

Альбин Курти: "Ну, я же не могу договориться сам с собой. Я должен договориться с Сербией, с ЕС. И 27 февраля я был готов к подписанию".