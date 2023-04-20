НАТО обсудит членство Украины этим летом

Euronews

Страны НАТО намерены обсудить дальнейшую интеграцию Украины на предстоящем саммите в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время визита в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал организацию действовать более решительно:

"Нет никаких объективных препятствий, которые помешали бы принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО. Сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашей страны в альянс, наступило время для принятия соответствующего решения".

Столтенберг заверил Зеленского :

"Основной задачей альянса, союзников по НАТО сейчас является обеспечение победы Украины. Обеспечение того, чтобы Украина продолжала оставаться суверенной независимой демократической страной в Европе. Потому что это единственный способ провести содержательную дискуссию о будущем членстве Украины".

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. До этого альянс заявлял о невозможности компромиссов с Москвой по этом вопросу, так как Украина суверенное государство. В условиях российской агрессии страны НАТО стали крупнейшими поставщиками военной помощи Киеву.