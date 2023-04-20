Психологическая поддержка для украинских беженцев

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Украинские беженцы, почти год живущие в небольшом пансионе в Сегеде на юге Венгрии, сталкиваются с серьезной психологической нагрузкой: последствиями пережитого стресса делают уязвимым даже сильного человека.

Они вынуждены жить рядом с незнакомыми людьми, и в этой ситуации им приходится справляться с грустными новостями из дома, с идеей первого Рождества или Пасхи вдали от дома, а также с ежедневными конфликтами вынужденного общежития.

У сотрудников "Красного креста" непростая задача: при слове "психолог" любой беженец начинает выражать недовольство согласно логике "мы не сумасшедшие, мы просто находимся в трудной ситуации".

Поэтому вместо индивидуальных психологических консультаций сотрудники "Красного креста" организуют неформальные занятия - рисование, игры, пение, которые ведут профессиональные психологи.

"Психологи помогают беженцам во время занятий научиться тому, как справляться с конфликтами, - рассказывает директор Красного креста в округе Чонград Криштина Сасвари, - чтобы у этого сообщества "поневоле" была возможность поддерживать друг друга - дружеской беседой или прогулкой".

Анна - социальный педагог, уехала из Одесской области, из Белгорода-Днестровского. У неё двое детей, старший уже учится в венгерской школе:

"Вначале был период неизвестности: всё новое, было как-то и интересно, и необычно. Потом был период депрессии, потому что дети в чужой стране, мы в чужой стране, работу тяжело найти, языка не знаешь... Тяжело было. Сейчас период хороший, потому что старший сын пошёл в школу".

Анжелика живёт в пансионе со своей 14-летней дочерью. Замалчивание и утаивание проблем, говорит Анжелика, не помогают в их разрешении:

"Очень тяжело. И для тех, кто остался дома. Они стараются держаться. Я общаюсь с моими родными, и им тоже тяжело. Некоторые не могут уехать по старости. Конечно, с войной никто не может научиться справляться. К этому или привыкают, или... Но я не думаю, что к этому можно привыкнуть".

Тем, кто бежал от войны могут понадобиться годы, десятилетия, чтобы преодолеть травму, которую им пришлось пережить.

Говорит корреспондент Euronews Рита Конья:

"В настоящее время в приюте Красного Креста в Сегеде живут 38 человек: матери с детьми и пожилые люди. Все они ждут, когда смогут вернуться в свои дома, ждут, когда закончится война".