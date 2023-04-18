Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте репортёра Wall Street Journal Эвана Гершковича

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Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест журналиста Эвана Гершковича. Он остаётся в СИЗО "Лефортово".

Как сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката, защита просила смягчить меру пресечения Гершковичу на домашний арест, запрет определённых действий или залог в размере 50 миллионов рублей.

Reuters отмечает, что на вопрос судьи, не нужен ли ему перевод, Гершкович ответил: "Нет, всё понятно".

Первое публичное появление Эвана Гершковича после ареста.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, на оглашение решения допустили десять журналистов и делегацию посольства США. Вот что позже заявила прессе глава дипмиссии Линн Трейси: "Обвинения против Эвана ни на чем не основаны, мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить его".

Трейси также призвала выпустить из тюрьмы бывшего американского морпеха Пола Уилана, осуждённого за шпионаж.

Накануне посла пустили к журналисту в СИЗО. На прошлой неделе Джо Байден поговорил по телефону с родителями Гершковича.

31-летнего корреспондента московского бюро Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге в конце марта, ему выдвинуты обвинения в шпионаже. В ФСБ утверждают, что репортёр занимался "сбором сведений, составляющих гостайну" об одном из предприятий российского ВПК.

По этой статье УК журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. Своей вины он не признаёт.

Последний раз Россия и США обменялись заключёнными в декабре 2022 года: тогда на родину вернулись Виктор Бут, осуждённый за торговлю оружием, и баскетболистка Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде и хранении наркотиков.