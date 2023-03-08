Грузия: протестующие против закона об иноагентах пытались прорваться в парламент

Десятки протестующих были задержаны в столице Грузии Тбилиси после столкновений со спецназом.

Более тысячи человек приняли участие в акции протеста у здания грузинского парламента против закона об иностранных агентах, который, как утверждается, направлен против свободы прессы.

К вечеру протестующие начали закидывать представителей сил правопорядка бутылками с зажигательной смесью, те, в ответ, применили водомет и слезоточивый газ. Митингующие прорвались через железные ограждения у парламента Грузии, выставленные полицией.

Парламент уже одобрил в первом чтении законопроект, который потребует от медиа-организаций, имеющих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве "агентов иностранного влияния". Президент страны Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на законопроект.

"Я стою в Нью-Йорке, а позади меня - статуя Свободы. Это символ, за который Грузия всегда боролась, за который мы пришли к этому дню. Я с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не даст никому права отнять это будущее. Этот закон должен быть отменен в любой форме", — сказала Зурабишвили в обращении к протестующим.

Авторы резонансного законопроекта утверждают, что он необходим для прозрачности работы организаций, финансируемых представителями иностранных государств. При этом, как уточняется, парламент может преодолевать вето президента.

Западные страны предупредили грузинские власти, что принятие закона об иностранных агентах негативно скажется на демократическом развитии страны и навредит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.