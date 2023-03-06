Грузия: юридический комитет парламента принял в первом чтении законопроект об иноагентах

В парламенте Грузии произошла драка между депутатами - сторонниками и противниками законопроекта об иноагентах. Документ был принят юридическим комитетом парламента в первом чтении.

Критики его сравнивают с принятым в России аналогичным законом, ограничивающим свободу слова. Оппоненты опасаются, что закон об иноагентах отдалит страну от Европейского Союза и демократических устремлений.

Законопроект обязывает организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, что является обязательством, действующим в соседней России с 2012 года. Западные партнеры Грузии предупреждают правящую партию, что принятие закона нанесет ущерб процессу евроатлантической интеграции страны.

В то время как в законодательном органе депутаты выясняли отношения, проевропейски настроенные демонстранты развернули у здания парламента гигантские флаги Грузии и ЕС.