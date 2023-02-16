Климатические радикалы анонсируют конец света

Вылить суп на Ван Гога, приклеиться к асфальту суперклеем и так блокировать проезд, или же атаковать промышленные объекты: климатические активисты применяют все более радикальные методы привлечения внимания к проблеме защиты окружающей среды. Наш корреспондент Ханс фон дер Брели проследил за несколькими подобными акциями во Франции, Бельгии и Германии.

Лион: никто не хотел вымирать

Наша первая встреча - с французским отделением группы по защите климата Extinction Rebellion ("Бунт против вымирания"), которая имеет отделения в 75 странах. Место сбора участникам акции и журналистам сообщается в самый последний момент. Неслучайно: объектом атаки избран химгигант Arkema в Лионе. Активисты надеются пробраться на его территорию и провести там запоминающийся перформанс. Они возмущены тем, что Arkema не закрыта и апеллируют к результатам расследований, которые доказали, что завод загрязняет прилегающие районы.

Виго, один из немногих согласившихся сниматься, говорит, что готов рисковать ради изменения ситуации. "Я не слишком представляю себе все последствия, знаю лишь, что это опасно, но я готов к риску", - говорит он. - Если меня задержат на 24 -48 часов, я, повторюсь, готов".

Юноша признается, что предпочёл бы действовать другими способами. "Очень сожалею, что нам придется блокировать завод, но мы защищаем идеи, которые считаем правильными, к тому же за ними стоят научные исследования", - отмечает он.

Виго отвергает образ революционеров, который некоторые приписывают радикальным экоактивистам. "Демократия - основа основ, - утверждает он. - Без нее жизнь была бы намного хуже, но нынешнее правительство продолжает закручивать гайки".

Лутцерат: "Последнее поколение"

Следующий пункт назначения - Лутцерат в Германии. Там активисты климатического движения "Последнее поколение" протестуют против продления работы угольной шахты, одной из крупнейших в мире точек добычи бурого угля.

Клей - оружие экоактивиста. Euronews

Чтобы не допустить подъезда грузовиков к шахте, молодые люди приклеили себя к асфальту. Мы говорим с одним из основателей движения. Жоэль - студент-экономист, у него за плечами - недели тюрьмы за участие в радикальных акциях. Молодой человек воспринимает санкции философски, отмечая, что ни обыски, ни штрафы, ни аресты не заставят его отказаться от борьбы.

Жоэль убежден, что имеет право на протест, он напоминает, что Федеральный конституционный суд Германии в 2021 году осудил правительство за бездействие в области климата.

Брюссель: "Брэндализм"

В Брюсселе Тона и Гингко входят в группу Brandalism - она борется против продвижения углеродоемкой продукции. Мы сопровождаем ребят, когда они идут развешивать протестные плакаты, выдавая себя за профессиональных расклейщиков, чтобы не вызвать подозрений.

Они закрывают уличные баннеры автомобилей, например, Toyota и BMW, плакатами с надписью "Реклама конца cвета". По словам молодых людей, они чувствуют гражданскую ответственность за происходящее.

"Право голоса для женщин, право на выходные дни, создание профсоюза - все эти социальные победы были достигнуты благодаря прямым действиям, лоббированию, протесту". Тона, экоактивист.

Тона напоминает: "Право голоса для женщин, право на выходные дни, создание профсоюза - все эти социальные победы были достигнуты благодаря прямым действиям, лоббированию, протесту".

Париж: "Последняя реновация"

Наше путешествие заканчивается в Париже встречей с Себастьеном, членом движения Dernière Rénovation ("Последняя реновация"). Молодой ученый-математик искал себя в политике, затем разочаровался и ушел в НПО.

Мы снимаем Себастьена, когда он распыляет оранжевую краску на фасад министерства экологии Франции. "Правительство явно нарушает закон", - кричит активист. - За этими стенами находятся те, кто решает за нас, те, кто ведет нас к катастрофе. Нашу краску можно смыть, а вот их руки - в крови".

Акция заканчивается довольно быстро, Себастьен задержан, впереди его ждут штрафы и судебное разбирательство. Но это, похоже, мужчину не пугает.

"Ученые дают нам 2-3 года чтобы начать серьезно сокращать выбросы СО2, потом будет поздно, - говорит он. - Зная, как медленно политики принимают решения, мы должны даваить на них, иначе время истечет, а у нас ничего не сделано".