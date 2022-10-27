Зеленая совесть Мальме

Переработка, зеленая энергия, cдержанность - какие рецепты взять на вооружение во времена энергетического кризиса и чрезвычайной климатической ситуации? За ответами мы отправились в шведский Мальме, известный как модель устойчивой экономики.

Продукты со своего огорода

Улоф Кольте и его жена Юки Танго, промышленные дизайнеры и преподаватели, гордятся своим огородом, разбитым на одном из участков. Для них это способ сохранить окружающую среду, производя продукты питания, которые они потребляют со своими двумя детьми.

"Яблоки в пироге с огорода, - показывает Улоф. - Мы стараемся производить как можно больше продуктов питания для нашей семьи. Цель глобальной продовольственной системы заключается в том, чтобы иметь возможность поставлять все и в любое время в любую точку мира. Но когда цены на энергоносители растут и возникает неуверенность, эта система становится очень нестабильной".

В своей квартире в центре города Улоф и Юки также стараются вести экологичный образ жизни.

"Мы стараемся покупать как можно больше продуктов без упаковки, - продолжает Улоф. - Сюда мы выбрасываем бумагу, газеты. Сюда отправляем стекло, металл, пластик. А это органические отходы. Они будут использованы для производства биотоплива".

Топливо из органических отходов

Топливом из органических отходов питается большая часть парка мусоровозов Мальме.

Этот завод перерабатывает более 600 000 тонн отходов в год из 14 муниципалитетов региона, но также со всей Европы. Органические отходы превращают в жидкость и перерабатывают в топливо в другой компании. Остальное поступает в городскую энергосистему.

"Мы обеспечиваем почти 70 процентов централизованного теплоснабжения Мальме, - рассказывает эколог-педагог SYSAV Анн Нерлунд. - Что касается энергии, электричества, то мы производим около 270 000 мвт-ч электроэнергии в год".

Но действительно ли это экологично?

_"Мы сжигаем отходы, конечно, при этом образуется углекислый газ,_биологического и ископаемого происхождения, - продолжает Нерлунд. - Поэтому мы, например, пытаемся извлечь пластик из горючих отходов. Мы также работаем над улавливанием и хранением углерода".

Сортировка использованного текстиля

На этой неделе компания организовала публичную презентацию первой в мире автоматизированной машины для сортировки использованного текстиля, которая была установлена на ее территории в прошлом году.

Сортировка происходит по цвету и волокну с помощью оптических датчиков. Ежегодно около 24 000 тонн текстильных отходов может быть переработано более эффективно производителями сектора. Перспективная технология в европейском масштабе, где около 4 миллионов тонн текстильных отходов ежегодно сжигаются или выбрасываются на свалки.

Меню из продуктов с истекающим сроком годности

Интеллектуальное жилье, возобновляемые источники энергии, экологически чистый транспорт, - Мальме изучает все направления устойчивой экономики со времен нефтяного кризиса 1970-х.

Зеленая совесть Швеции - также в меню модного ресторана в известном эко-районе Мальмё. Здесь два ежедневных фирменных блюда готовятся исключительно из продуктов, непроданных супермаркетами и производителями и предназначенных для выброса. Основатель ресторана, бывший шеф-повар с двумя звездами Мишлен, хочет бороться с пищевыми отходами.

По данным ООН, ежегодно выбрасывается треть продуктов питания, производимых для потребления человеком, или более миллиарда тонн.

"Мы хотим указать на проблему, - говорит шеф-повар и основатель ресторана SPILL Эрик Андерссон Молин. - Сегодня мы производим слишком много продовольствия и не заботимся о нем. И мы не используем всю производимую нами пищу. Я не думаю, что решение только в нас. Оно в том, чтобы изменить систему".

За последние тридцать лет политика Мальме позволила снизить потребление энергии на 40 процентов. Но и этот город оказался не застрахован от влияния войны в Украине на цены на энергоносители. Индексированные к ценам европейского рынка, а также в связи с сокращением местных ресурсов, они выросли в 4 раза с начала года.