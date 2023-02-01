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Ватикан

Итальянцы не готовы обвинить церковь

Access to the comments Комментарии
 Giorgia Orlandi
Итальянцы не готовы обвинить церковь
Авторское право  euronews

Похоже, что в Италии до сих пор действует закон молчания в отношении педопреступности среди католического духовенства.

Главное - имидж

Ватикан часто обвиняют в недостаточно активном подходе к проблеме несмотря на то, что четыре года назад по просьбе папы Франциска был проведен всемирный конгресс, посвященный педофилии и насилию в церкви, на котором дали обещание бороться с сокрытием информации. Критике подвергается и папская комиссия по защите несовершеннолетних, созданная в 2014 году. Ирландка Мäри Коллинз, пережившая насилие в детстве, входила в комиссию, но разочаровалась и ушла. Она рассказывает, почему. "Покидая пост, я хотела, чтобы люди узнали: комиссия пыталась выполнить свою работу, но в папской курии ей мешали, - уточнила Коллинз в интервью нашему каналу. - Власть предержащие в Ватикане делали то, что делали: они хотели контролировать комиссию, чтобы лишить нас независимости, боялись любых изменений, которые мы могли бы инициировать. Это возвращает нас к сути проблемы, а именно к желанию любой ценой спасти репутацию церкви".

Euronews
Мэри Коллинз рассказывает, как мешали работе комиссии.Euronews

Священник с развязанными руками

В отличие от других стран, Италия добилась незначительного прогресса в этом вопросе. В отсутствие независимого расследования, официальных данных и обязательств со стороны итальянского государства работа пала не плечи единственной в стране группы активистов. Лидер Rete l'Abuso Франческо Дзанарди, в прошлом сам жертва насилия, говорит, что собрал данные о 400 пострадавших, но в реальности их может быть в два раза больше.

"По сравнению с нецерковным человеком священник имеет доступ к большему числу потенциальных жертв сексуального насилия, - комментирует Дзанарди. - Во-первых, из-за сокрытия информации, во-вторых, потому что священника не сдают полиции, а переводят в другой приход, а там - новые потенциальные жертвы. В Италии общее число священников в три раза больше, чем во Франции".

Церковь в сердце каждого

Конференция епископов Италии опубликовала отчет о жалобах, поступивших в последнее время в созданные при епархиях центры. Судя по документу, жалоб очень мало. Это не удивляет корреспондента из Ватикана газеты La Repubblica Якопо Скарамуцци. "Италия остается очень однородной страной с культурной и социальной точки зрения, - говорит он. - Я не утверждаю, что мы здесь все католики, но каждый итальянец так или иначе связан с католической церковью благодаря своей семье, своему прошлому. Так что здесь обществу требуется больше времени, людям в целом труднее смыслить происходящее".

В Италии многие надеются, что страна последует примеру своих соседей, где подобные преступления уже тщательно расследуются.