Церковь в Ирландии сдает позиции, клирики требуют реформ

Ирландия когда-то считалась самой католической страной в мире. Однако это уже не так. Марк Винсент Хили подвергся сексуальному насилию со стороны члена ордена спиритистов в школе в 1960-70-х годах. Он говорит, что это буквально разрушило его жизнь. "Это оказало глубокое психологическое воздействие на меня, на способ принятия решений в отношении собственной жизни вплоть до недавнего времени, - комментирует мужчина. - Когда эта история всплыла, естественно, что для меня все изменилось. Вот уже 16 лет я добиваюсь возмещения ущерба, справедливости, причем не только ради себя, но и ради многих других пострадавших в Ирландии".

Кто пойдет к мессе?

По данным переписи населения, в 2016 году на мессу хотя бы раз в неделю ходили 36% ирландцев, тогда как в 1975 году показатель превышал 90%. По мнению критически настроенных членов церкви, сегодня есть лишь один способ минимизировать ущерб - сделать шаг навстречу пострадавшим. "Катастрофа - вот что происходит, - убежден Джон Коллинз из Ассоциации ирландских католических священников. - У нас были проблемы и до того, как разразился скандал о сексуальном насилии над детьми. Так, многие жаловались, что церковь слишком контролирует их жизнь, люди это отвергали".

По словам редактора религиозного издания Майкла Келли, поведение церкви, которая сопротивляется выплате компенсаций, делая вид, что то ничего не произошло, пагубно сказалось на ее репутации. "Скандалы с сексуальными злоупотреблениями абсолютно разрушительны. - считает Келли. - Не только сами злоупотребления, которые, конечно, ужасны для жертв, но и то, что когда пострадавшие жаловались, обращались к руководству церкви, их игнорировали, говорили, что они все выдумывают".

Реформировать или закрывать

В Ирландии сегодня католицизм исповедуют 70% населения, но и цифры снижаются. Эксперты напоминают, что средний возраст священников в стране - 70 лет. Обозреватель Пэтси МакГарри настаивает на неизбежности реформ. "Католическая церковь в Ирландии, похоже, находится в терминальной стадии упадка, - говорит он. - Это связано не только со скандалами о сексуальных злоупотреблениях, это началось раньше, в конце 1960-х годов, когда в стране было введено бесплатное образование".

По всем признакам, Католическая церковь в Ирландии - в серьезной беде, и возникает ощущение, что если Ватикан не модернизирует ее в ближайшее время, церковь в стране фактически перестанет существовать в обозримом будущем.