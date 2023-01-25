Библиотека Катара спасает редкие фолианты и борется с контрабандой

Национальная библиотека Катара - важнейшее звено стратегии страны по диверсификации, переходу от экономики ископаемых ресурсов к экономике знаний.

Возвысить душу

Хинд Аль Хулайфи, директор по стратегическому планированию и проектам библиотеки, рассказывает, что архитектура здания пронизана символизмом. "Вот вы только вошли и сразу можете увидеть большинство секций. Она спроектирована таким образом, что все ярусы как бы дополнительно приподняты, создавая ощущение, что с чтением, обучением ваша душа и сознание могут возвыситься. Красота этого здания и в том, что оно полностью пронизано естественным светом, что также символизирует возвышение души через свет, через обучение.".

Библиотека, спроектированная голландским архитектором Ремом Колхасом, открылась в 2018 году. В ее сердце - центр "Наследие", напоминающий археологические раскопки. Здесь хранятся карты, рукописи и фотографии, документирующие историю региона. "Выставка посвящена не только арабской истории, но и исламской цивилизации в целом, - отмечает Ихлас Ахмед, директор отдела экскурсий и экспозиций. - Здесь можно узнать, как рукописи перемещались из одного региона в другой, пока люди не начали обмениваться своими знаниями".

Идея передачи данных воспроизводится в библиотеке на всех уровнях, здесь можно найти ресурсы в физическом и цифровом формате. "Очень важно взглянуть на регион с другой точки зрения - со стороны путешественников, ведь именно они были здесь первопроходцами в 15 и 16 веках, - отмечает Ахмед, - Они приезжали в регион с разными целями. Благодаря их дневникам мы можем узнать о прошлом того времени. Как видите, здесь находится том второго издания экспедиции Наполена Бонапарта в Египет".

В библиотеке бережно хранят одно из самых ранних упоминаний о французском походе в Египет. "Это один из важнейших первичных ресурсов, позволяющий увидеть, как там протекала жизнь,причем с разных точек зрения", - резюмирует Ахмед.

Коллекция уходит в цифру

В центре "Наследие" также хранится первая печатная карта, датируемая XV веком, на которой упоминается современный Катар, обозначенный на латыни с буквой С. Следующий шаг - оцифровка этих древних материалов. Местные эксперты способны обрабатывать таким образом до 2,5 тысяч страниц в день.

"Мы начали в 2015 году, и на сегодня мы оцифровали более 14 миллионов страниц, включая книги, рукописи, периодические издания, плакаты, карты, фотографии и многое другое, - говорит Хани Эльсави Абделлатифи, руководитель службы оцифровки, - Мы стараемся обогатить контент на арабском языке, разместить его в Интернете для исследователей, преподавателей, а также для обычных пользователей. Хотим, чтобы любой человек из любого места и в любое время получал доступ к коллекции".

Древние страницы в работе по оцифровке. Euronews

Может показаться, что работы, связанные с наследием, являются узкоспециальными, но цифры говорят об обратном. Библиотека подсчитала, что в 2021 году ее онлайн-ресурсами воспользовались более 2,5 миллионов человек. "Это ясно показывает, что материалы, размещенные в интернете в свободном доступе, имеют огромный потенциал, - говорит Марцин Верла, директор по цифровому контенту, - Они интересуют многих, причем не только в Катаре, но и в регионе, да и во всем мире. У нас есть онлайн-посетители со всей планеты".

"В дополнение к оцифровке собственной коллекции мы работаем над совместными проектами, например, с Британской библиотекой, оцифровывая их архивы по Персидскому заливу, - комментирует Тан Хуисм, исполнительный директор библиотеки, - Это очень важная часть нашей роли хранителя документального наследия Катара".

Как сохраняют старые книги?

В библиотеке хранится более миллиона книг. Читатели здесь могут разместиться на площади в 42 тысячи квадратных метров. К их услугам - залы, рабочие зоны, а еще детская секция и кафе. Но по-настоящему уникальной библиотеку делает Региональный отдел консервации. Он занимает весь цокольный этаж. Задача здешних экспертов - сохранить и обеспечить долголетие книгам, рукописям арабского мира. Что-то специалисты делают сами, чему-то обучают работников других библиотек и архивов.

"В регионе - миллионы арабских и исламских рукописей, и средств для их сохранения недостаточно, - отмечает Стефан Ипер, директор центра редких коллекций. - Мы сами не можем спасти все наследие, но можем обучить этому других. У нас есть служба технической помощи, мы проводим семинары, осуществляем консультирование по всем вопросам сохранности и консервации, будь то рукописи, газеты, карты. Мы занимаемся тем, что называем "наращивание потенциала", чтобы помочь людям на месте лучше заботиться о своих коллекциях".

Фарид Аль-Шишани - технолог консервации, специализирующийся на неорганических материалах. Его задача - предотвращение ущерба, сохранение и профилактика рисков.

Фарид и его команда следят за всеми ресурсами библиотеки. "У нас есть система мониторинга температуры и влажности, которая работает через вай-фай, - рассказывает он. - Я могу через монитор проверять эти параметры в выставочной зоне и в хранилищах. Если мы даем или получаем что-то во временное пользование, то и тут система позволяет в любой точке мира, отслеживать состояние предметов удаленно, с компьютера или телефона".

В 2022 году библиотека первой в регионе начала массово нейтрализовать кислотность бумаги. Это касается главным образом фондов, датируемых второй половиной 19 века. Они в большей степени, чем совсем древние рукописи, страдают от повышения кислотности. "Вот в этой установке мы замешиваем в растворе химическое соединение оксид магния, - показывает нам Фарид. - Особенность системы – в обеспечении масштабной обработки, то есть речь не идет о книге, десятке книг. Ее пропускная способность - до 50 предметов в день. После того, как листы обработаны, мы помещаем их в сушилки, там из них вытягивают остатки раствора. Жидкость вновь возвращается в систему, получается выгодно с экономической точки зрения и безопасно с экологической".

Борьба с контрабандой

Помимо сохранения древних текстов и материалов, специалисты центра уделяют особое внимание противостоянию контрабанде редких книг и рукописей, которая набирает обороты на фоне нестабильности в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Манускрипты уязвимы перед контрабандой. Euronews

Книги, отмечают эксперты, меньше защищены законом, чем предметы искусства и другие артефакты. "Рукописи довольно малы по сравнению с археологическими экспонатами, их легче вывезти нелегально, чтобы потом продать на европейских рынках, - отмечает Ипер. - Мы уже три года сотрудничаем с Интерполом, с международным таможенным союзом и другими экспертами, сообща разработали программу по борьбе с незаконным оборотом исламских рукописей. У нас здесь трудится команда, которая отслеживает продажи - и аукционы, и сбыт в социальных сетях. Мы видим, что люди все больше и больше занимаются таким видом трафика в "даркнете", в социальных сетях. Это сложнее поддается полицейском контролю, поэтому мы специально отслеживаем все эти виды деятельности".

Современные методы, используемые для сохранения собственной коллекции, тренинги и семинары, проводимые для предотвращения контрабанды бесценных рукописей всего региона - Национальная библиотека Катара стремятся гарантировать безопасность литературного и исторического наследия.