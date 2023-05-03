От ткачества до соколиной охоты: Катар развивает традиции прошлого

Древняя техника ткачества, ковка и декорирование мечей, соколиная охота - вот неполный перечень традиций и ремесел, которые Катар спасает от забвения. В стране действуют программы, призванные наладить передачу уникальных навыков молодым.

Ковры длиною в год

Аль-Саду - искусство горизонтального ткачества - важная часть катарского наследия: эта техника плетения тканей сопровождала жизнь каждой бедуинской женщины на протяжении поколений. Но сегодня ремесло - под угрозой забвения: в Катаре осталось не более 40 мастерских, где ткут ковры и ткани Аль-Саду.

Майта Саед Абусалаа занимается Аль-Саду уже более 30 лет, переняв ремесло у старших женщин своей семьи. "В детстве я наблюдала за работой матери и бабушки, а также женщин, живущих по соседству, - вспоминает Маита. - От них я и переняла этот навык". В зависимости от сложности рисунка и его размера изготовление изделия может занять до года.

Древний стиль ткачества настолько редок, что в 2020 году Аль-Саду включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как ремесло, подлежащее охране. На этом фоне в Катаре активизировались усилия по поддержке ткачей.

В борьбе со временем международный фонд Caravane Earth организовал программу творческих семинаров совместно с катарской фермой Heenat Salma Farm. Цель - вывести из тени мастеров, наладить их общение с публикой и так стимулировать передачу знаний и навыков. Параллельно фонд поддерживает и самих ткачей. "Самое главное – стать частью ассоциации, которая поддерживает мастериц, - говорит Майта. - Это расширяет наши возможности. Без поддержки ремесло погибнет".

Ткани Аль-Саду могут звучать очень современно. В Caravane Earth подумали о том, как модернизировать ремесло. "Саду - это ткань, которую можно оживить и использовать в повседневной жизни. Для этого у нас есть команда людей, они занимаются разработкой продуктов, а также поиском новых натуральных нитей. Это позволит расширить палитру рисунков с сохранением техники ткачества и традиционной символики", - комментирует Фарах Аль Ясин из фонда Caravane Earth .

"Символ гордости и чести"

Когда-то арабские мечи считались одним из самых страшных видов оружия на поле боя. Они были разной формы, некоторые имели два клинка. Ковка мечей - настолько важная часть арабской истории и традиций, что один из новейших отелей страны выстроен в форме двух ятаганов. Как мы узнали в одном из ведущих катарских магазинов мечей Ghaith, за любовью к оружию стоит огромная история и важные культуры смыслы.

"Меч - неотъемлемая часть арабского наследия в целом и наследия Катара в частности, он считается символом гордости, достоинства и чести, - говорит Мохамед Мохамед Мурад, менеджер по продажам. - В прошлом мечи использовались для сражений и боев. Сегодня, в Катаре, их используют для Арды, традиционного танца, а еще в дипломатии - в качестве подарка министрам и посольствам. Считается, что это – самая красивая вещь, которую только можно преподнести".

В магазине представлены редчайшие экземпляры холодного оружия региона. Еuronews

"В наше время люди все реже занимаются ручным трудом. Современные технологии и машины могут произвести тысячу мечей, большое количество, но их качество не будет таким, как у меча ручной работы, - убежден Мурад. - Ручная работа не может быть воспроизведена, вот почему уникальные мечи так берегут, передают по наследству".

Чей сокол лучше?

В начале года в Катаре состоялся 14-й Международный фестиваль соколиной охоты Marmi, собирающий лучших охотников региона. "Мы приезжаем на фестиваль с 2011 года, - отмечает Хамад Саид Аль-Марри, один из участников, - и начинали мы не как команда, а по отдельности, по 4-5 человек".

Несколько лет назад турнир развился и стал командным. Marmi направлен на популяризацию соколиной охоты - вида деятельности, включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Специалисты говорят, что история соколиной охоты насчитывает 4 тысячи лет.

Саид занимается соколиной охотой с пяти лет. Еuronews

Хамад Саид Аль-Марри не пропустил ни одного фестиваля за все 14 лет проведения Marmi. Он зорко следит за тем, чтобы его соколы держали курс, а также обучает сыновей продолжать семейную традицию. "Они занимаются любимым делом, - говорит Аль-Марри. - Ребята выросли, наблюдая за нами, они идут тем же путем".

Аль-Марри поощряет молодых как можно чаще откладывать в сторону гаджеты. И, похоже, это работает. Его сын, 15-летний Саид, потратил десятилетие на то, чтобы изучить тонкости ремесла. "С пяти лет я страстно люблю соколов. Мой отец и дяди рассказали мне о них все. Я узнал, как их разводить, как обучить ловить голубей", - отмечает юноша. Cаид добавляет, что благодарен за полученные навыки: соколиной охотой он, как и многие его ровесник, планирует заниматься всю жизнь.