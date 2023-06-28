От орикса до панд: Катар восстанавливает популяции редких животных

Катар прилагает усилия к сохранению и разведению редких животных. Здесь создан заповедник для ориксов, которым помогают вернуться в дикую природу, а также уникальный панда-парк, где паре бамбуковых медведей из Китая создали условия для счастливой жизни и размножения.

Ориксы: без лекарств в пустыню

В получасе езды от Дохи в государственном заповеднике Al Maha Sanctuary полным ходом идет проект по возвращению этого обитателя пустыни в дикую среду. "Мы пытаемся защитить их от чрезмерного контакта с человеком, потому что процесс их возвращения в природу только начался, - поясняет Андреа Доглиеро, один из ветеринаров, работающих над проектом. - Мы должны отобрать ориксов, способных выжить самостоятельно, без взаимодействия с человеком".

Для того, чтобы вернуть ориксов в природу, понадобились международные усилия - многосторонняя операция "Орикс" . "Период вынашивания у самки составляет почти девять месяцев, так что мы можем иметь лишь одну беременность в год, - говорит Идмур Мерза,еще один ветеринар проекта. - В прошлом во время охотничьего сезона ловили сотни особей. Простой подсчет показывает: ориксы не поспевали за темпами охотников".

В заповеднике Аль-Маха - около 3,5 тысяч ориксов. Численность особей, разбросанных по всей стране - примерно 18 тысяч. "Цель Катара, как и всего Ближнего Востока, - вернуть белого орикса в дикую природу, потому продолжать его разведение бессмысленно, - говорит Доглиеро. Он добавляет: "Сначала орикс был под грозой исчезновения, потому что вымер в дикой природе. Сейчас он в уязвимом положении, потому что в неволе их слишком много".

Многое изменилось с тех пор, как в последний раз орикс жил на свободе. Помимо регулярного питания, в питомнике им делают прививки от болезней, распространенных среди домашних животных. "Главные угрозы - это инфекции, болезни, которые могут передаваться от домашних животных к ориксу, - поясняет Доглиеро, - Возможно, главная проблема сейчас - это высокая урбанизация Катара. Следом идут экологические проблемы, изменение климата".

Вакцинация орикса. Euronews

"Эти животные, хотя и дикие или полудикие, очень восприимчивы к стрессу, - добавляет Мерза, - если их слишком много гонять, у них развивается то, что мы называем стрессовой миопатией. На самом деле они довольно хорошо восстанавливаются, если мы не подрываем их иммунную систему, а помогаем с помощью наших препаратов".

Врачи надеются, что однажды им удастся отучить ориксов от лекарств, чтобы они могли позаботиться о себе сами. "Некоторые дети никогда не видели ориксов и не понимают, о чем идет речь. Наша цель - показать им это величественное существо", - резюмирует ветеринары.

Птицы: загадочная жизнь и лучшие снимки

Фотоаппарат обязывает путешествовать. Таков девиз фотографа-натуралиста Хамада Аль-Хулайфи. Он настолько предан делу документирования местных животных, что часто проводит дни, недели и даже годы в ожидании идеального снимка. В интервью нашему каналу он рассказал, как выработал подобный подход.

"Когда я начинал фотографировать птиц более пяти лет назад, я снимал обычно, как другие фотографы, пытался получить самый лучший снимок с размытым фоном, чтобы ярче показать цвет пернатых, - вспоминает Аль-Хулайфи. - Но у птиц есть своя жизнь, и она совершенно загадочна. Они летают, сражаются, едят, размножаются, и все это я и хочу показать на снимке - так, чтобы вы полнее могли представить, чем занимается конкретная птица. Тогда вы начнете думать, а какая история стоит за этой фотографией, и , возможно, захотите больше узнать о птицах".

Удачный снимок начинается с доверия. Euronews

По словам фотографа, первый шаг на пути к небанальной съемке природы - установить доверительные отношения с ее обитателями. "Чтобы хорошо фотографировать птиц, нужно быть рядом с ними, - поясняет он. - Если вы не установите доверительные отношения, вам не подойти близко. Вот почему необходимо оставаться неподалеку, не двигаясь в течение нескольких часов. За это время птица убедится, что вы не причините ей вреда, не будете угрожать и не создадите опасности".

Портфолио Аль-Хулайфи ежегодно пополняют перелетные птицы. "Катар - маленькая страна, но она находится на пути птиц, летящих с севера, из Европы, на юг, в Африку. Очень многие птицы прилетают на зимовку и к нам, - напоминает он. - Ежегодно год мы регистрируем около шести-семи новых видов. Их число продолжает расти. Два года назад мы описывали 375 видов птиц, а сейчас - более 400. Каждый год мы принимаем новичков".

С чего же начать тем, кто мечтает заниматься съемкой флоры и фауны? "Я бы сказал так: просто выходите из дома и получайте удовольствие, - резюмирует Аль-Хулайфи. - Не сидите дома. Вы не сможете понять, что происходит, пока не окажетесь в поле, на природе, наблюдая за птицами. Так что идите! И берите камеру! Если хотите заниматься съемкой, сделайте несколько пробных кадров. Поверьте мне, это просто необыкновенно".

Панды: личное пространство обязательно

В 50 километрах от Дохи действует первый на Ближнем Востоке панда-парк. Здесь живут Турайя и Сухаил, две гигантские панды, переданные Катару из природоохранного центра в Китае. Они родились в китайской провинции Сычуань, но следующие 15 лет проведут в специальном Доме под Дохой. От конструкции здания до оформления вольеров архитекторы и команда по разведению учла каждую деталь.

"Дизайн Дома панд вдохновлен средой их обитания в Сычуани: в Китае панды живут в горах с бамбуковыми лесами, - поясняет Сисси Куо, куратор Дома панд. - Поэтому форма здания имитирует гору. В ходе строительства мы позаботились о том, чтобы в вольерах можно было регулировать температуру, имитируя четыре времени года, ведь панды круглый год находятся в помещении".

Проходя по Дому панд, замечаешь, что у каждого животного - огромное пространство для передвижения и игр. "Вольеры спроектированы таким образом, чтобы имитировать их естественную среду обитания. Сухаил и Турайя имеют и место для уединения, - рассказывает Куо. - Панды - одиночки, в дикой природе у каждой особи своя территория, довольно большая и не пересекающаяся с соседями. Нам и здесь было необходимо разделить их".

Панды - животные-интроверты Euronews

Сухаил и Турайя будут встречаться только раз в году, чтобы попытаться обзавестись потомством. "У самки панды овуляция происходит только один день в году, - говорит Куо, - поэтому команда по разведению должна наблюдать за изменениями, чтобы понять, когда наступит этот важный день. Мы работаем вместе с ветеринарами, отслеживаем гормональные изменения, берем кровь, моч у и так определяем момент овуляции. Затем мы делаем все возможное, чтобы стимулировать панд к размножению".

Усилия по защите панд стали примером для других природоохранных инициатив. В 2021 году было объявлено, что гигантские панды больше не находятся под угрозой исчезновения, но они по-прежнему уязвимы. "Это заслуга глобальных усилий, - считает Куо. - Страны, в которых есть панды, проводят исследования. Мы ежегодно делимся своими результатами, методами разведения с другими экспертами и так сообща наращиваем знания о пандах".