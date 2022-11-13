Власти Украины призывают уезжать из Херсона

Власти Херсонской области Украины призвали жителей эвакуироваться из районов на западном берегу Днепра. Глава администрации Ярослав Янушевич заявляет об угрозе российских ударов по гражданским объектам. Он просит свернуть массовые гуляния, которые продолжаются уже два дня.

В городе нет света и водоснабжения. Коммунальные службы обещают восстановить уничтоженную инфраструктуру, когда свою работу по поиску и разминированию взрывоопасных объектов завершат сапёры. Военное командование предупреждает, что в регионе могли остаться диверсионные группы.

После отступления российских сил из Херсона наиболее ожесточённые бои идут в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в этих районах «адом». В сводках, представленных Москвой и Киевом, говорится об обороне позиций под Бахмутом и Авдеевкой, а также о нанесении ракетных и артиллеристских ударов.

Российское министерство обороны заявляет о взятии северного пригорода Горловки Майорска, администрация Луганской области Украины заявляет о восстановлении контроля над Макеевкой к северо-западу от Луганска.