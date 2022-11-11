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Украина
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Вооружённые силы Украины заняли Херсон

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 Euronews
Вид на Днепр и Херсон
Вид на Днепр и Херсон   -   Авторское право  Andrey BORODULIN / AFP

В центре Херсона вновь развевается флаг Украины. Местные жители торжественно встретили подразделения ВСУ, которые вернулись в один из ключевых городов на юге страны после отступления российских военных.

Ранее Москва объявила «эвакуацию» жителей Херсона, которую Киев и международные организации расценивают как «депортацию» и военное преступление. Утром в пятницу министерство обороны России заявило о завершении вывода своих сил на восточный берег Днепра без потерь.

Херсон был первым крупным городом и единственным областным центром, захваченным российскими военными с начала полномасштабного вторжения. Впоследствии Россия заявила об аннексии этого региона вместе с Запорожской, Донецкой и Луганской областями Украины.

При уходе из Херсона российские силы взорвали объект энергетической инфраструктуры и водоканал. В результате город временно остался без света и без воды. Об этом в эфире украинского телевидения рассказал депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко.

В российских пабликах (соцсетях), где поддерживают политику Кремля в отношении Украины, немало гневных реакций по поводу ухода российской армии из Херсона. Одно из наиболее резких заявлений сделал идеолог «русского мира» Александр Дугин: на своем телеграм-канале Дугин призвал власть к ответственности за сдачу Херсона, причём уточнил, что если власть не в состоянии «спасти» ситуацию, то верховному главнокомандующему придётся покинуть свой пост.

Свою реакцию на взятие Херсона украинской армией опубликовал также Дмитрий Медведев. По его мнению, Россия будет и впредь считать Херсон своей территорией, а в перспективе намерена снова отвоевать город.

Между тем, на улицах Херсона солдат ВСУ встречают радостные группы местных жителей. По заявлению украинского Главного разведуправления (ГРУ) Херсон полностью под контролем украинских войск.

В ВСУ обратились к российским военным, которые всё ещё остаются где-либо в городе с призывом добровольно сдаваться в плен, в Telegram для этой цели запущен чат-бот «Хочу жить».