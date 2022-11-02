Испания: заповедник Доньяна превращается в пустыню?Комментарии
Национальный парк Доньяна на юге Испании с его заболоченными низменностями и дюнами страдает от недостатка влаги. В одном из самых обширных водно-болотных угодий Европы высохла последняя пресноводная лагуна. Из 3 тысяч водоёмов 60% полностью исчезли, покрывшись наземной растительностью. Животные умирают, потому что им негде пить.
"Если негативная динамика сохранится, если, как и на протяжении последних 10 лет или даже больше, Доньяна продолжит высыхать, мы потеряем уникальные виды. По сути, мы высушиваем местность и обедняем её фауну и флору," – говорит Кармен Диас Паниагуа, научный сотрудник биологической станции "Доньяна".
Через Доньяну пролегает важный маршрут перелётных птиц на пути в северную Европу. Некоторые из мигрирующих видов находятся под угрозой исчезновения. По данным последней переписи, на зимовку сюда прилетели почти 88 тысяч водоплавающих птиц, в то время как средний показатель составляет 470 тысяч особей.
Причина засухи в биосферном заповеднике, включённом в список Всемирного наследия, не только в отсутствии осадков. К этой ситуации привело неконтролируемое использование воды для человеческих нужд, в частности для орошения.
Карлос Марласка, Euronews: "В 2021-м европейская Фемида осудила Испанию за неспособность защитить Доньяну. В этом году Европейская комиссия планирует подать ещё одну жалобу. Засуха также влияет на животноводство, которое ведется в этом природном парке".
В устье Гвалдаквивира обитают местные виды овец, лошадей и крупного рогатого скота. Фермерам приходится тратить на корм до 8000 евро в квартал.
"Обычно скот пасётся на болотах в Доньяне, по идее мы не должны тратиться на корм. Но что делать, когда нечего есть? Пастбищ больше нет, мы должны обеспечить сено и так далее," –говорит Мануэль Наранхо Диас, президент животноводческого кооператива "Болота Хинохо".
Учёные убеждены, что, если не прекратить забор воды и не начать создавать искусственные водоёмы, Доньяну ждёт незавидная участь.
Останется ли Доньяна источником жизни или превратится в обеднённую экосистему? Это будет зависеть от действий политиков.