Испания: заповедник Доньяна превращается в пустыню?

Национальный парк Доньяна на юге Испании с его заболоченными низменностями и дюнами страдает от недостатка влаги. В одном из самых обширных водно-болотных угодий Европы высохла последняя пресноводная лагуна. Из 3 тысяч водоёмов 60% полностью исчезли, покрывшись наземной растительностью. Животные умирают, потому что им негде пить.

"Если негативная динамика сохранится, если, как и на протяжении последних 10 лет или даже больше, Доньяна продолжит высыхать, мы потеряем уникальные виды. По сути, мы высушиваем местность и обедняем её фауну и флору," – говорит Кармен Диас Паниагуа, научный сотрудник биологической станции "Доньяна".

Через Доньяну пролегает важный маршрут перелётных птиц на пути в северную Европу. Некоторые из мигрирующих видов находятся под угрозой исчезновения. По данным последней переписи, на зимовку сюда прилетели почти 88 тысяч водоплавающих птиц, в то время как средний показатель составляет 470 тысяч особей.

Успешность зимовки определяют трофические условия – то есть возможность добывания пищи. На месте птицам попросту нечего есть, они вынуждены искать план Б. Таким регионом может стать, например, Восточное Средиземноморье. Часть птиц возвращаются назад. Всё это уменьшает их шансы на выживание. Карлос Давила Координатор Испанского орнитологического общества Birdlife

Причина засухи в биосферном заповеднике, включённом в список Всемирного наследия, не только в отсутствии осадков. К этой ситуации привело неконтролируемое использование воды для человеческих нужд, в частности для орошения.

Карлос Марласка, Euronews: "В 2021-м европейская Фемида осудила Испанию за неспособность защитить Доньяну. В этом году Европейская комиссия планирует подать ещё одну жалобу. Засуха также влияет на животноводство, которое ведется в этом природном парке".

В устье Гвалдаквивира обитают местные виды овец, лошадей и крупного рогатого скота. Фермерам приходится тратить на корм до 8000 евро в квартал.

"Пустыня" вместо пастбищ. euronews

"Обычно скот пасётся на болотах в Доньяне, по идее мы не должны тратиться на корм. Но что делать, когда нечего есть? Пастбищ больше нет, мы должны обеспечить сено и так далее," –говорит Мануэль Наранхо Диас, президент животноводческого кооператива "Болота Хинохо".

Учёные убеждены, что, если не прекратить забор воды и не начать создавать искусственные водоёмы, Доньяну ждёт незавидная участь.

Водно-болотные угодья, хорошо известные нам, превратятся в систему лагун, похожую на то, что мы наблюдаем в Северной Африке. Хавьер Бустаманте Директор биологического заповедника Доньяна

Останется ли Доньяна источником жизни или превратится в обеднённую экосистему? Это будет зависеть от действий политиков.