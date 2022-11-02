Нужна ли четырёхдневная рабочая неделя?

Обсуждения модели четырехдневной рабочей недели в Европе ведутся довольно давно. Эксперименты в последнее время активно проводятся в разных странах. На днях о переводе на «четырехдневку» части предприятий в течение полугода объявили в Португалии. Власти сообщили, что сокращения зарплат сотрудникам и финансовая компенсация государства нанимателям не предусмотрена.

Масштабный эксперимент в Исландии по внедрению четырёхдневной рабочей недели без снижения зарплаты показал эффективность такого режима работы. Специалисты зафиксировали снижение уровеня стресса у работников. Производительность труда при этом сохранилась на прежнем уровне или даже возросла.

Из 27 стран Евросоюза только в пяти: Франции, Финляндии, Дании, Нидерландах и Литвы средняя продолжительность рабочего дня не превышает 40 часов в неделю

Великобритания так же проводит свое масштабное испытание по изучению сокращения рабочего времени, в основе которого лежит модель 100:80:100 - 100% оплаты, 80% времени, 100% производительности.

Эксперимент начался в июне, продлится шесть месяцев и охватит 3300 работников. Проект проводится совместно с глобальной платформой 4 Day Week Global, возглавляющей исследования на эту тему. Представленные ею выводы так же показывают не только улучшение самочувствия работников, но и повышение производительности труда.

В Бельгии запланировали переход на четырехдневную рабочую неделю, но без сокращения рабочих часов . Предполагается, что граждане будут трудиться теперь 9,5 часов в день

Профсоюзы в подавляющем большинстве выступают против четырёхдневной рабочей недели, поскольку видят в ней прежде всего попытку ликвидировать завоевания работников, отражённые в законах о восьмичасовом рабочем дне.

Пилотный проект перехода на четырехдневную рабочую неделю провалился в испанском телекоммуникационном гиганте Telefónica. Рабочие отклонили предложение о сокращении рабочего дня и вместе с этим заработной платы.