Война в Украине: обстрелы, бои и обвинения

Российские авиаудары по Украине с начала недели стали менее интенсивными, но все еще продолжают причинять ущерб. В ходе последних обстрелов Николаева разрушено несколько зданий, погиб один человек.

Боеспособность ПВО Украины в значительной степени зависит от западных технологий и во многом от спутниковой системы Starlink Илона Маска.

На фронте вызывает большое беспокойство неопределенность вокруг ее дальнейшего использования.

Роман Омельченко, командир 59-й бригады связи Украины:

— Это основной способ передачи информации, который мы имеем на данный момент. Он мобильный и быстрый, с ним легко работать и обучать людей. Не нужно много информации: пришел, установил, включил, подключил и все. Ваше соединение работает. Если мы его потеряем, это будет серьезным ударом по нашим средствам связи.

Москва обвинила Великобританию в пособничестве атаке беспилотников на корабли российского Черноморского флота в бухте Севастополя и взрывах на газопроводах

Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что Россия в ответ предпримет "дальнейшие шаги".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина:

— Так же имеются данные, что Великобритания имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту в отношении к жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской. Это очень важно учитывать. Такие действия нельзя оставлять просто так.

На донецком фронте в районе Бахмута идут напряженные бои. На некоторых участках украинские и российские подразделения разделяют всего километры. Учитывая, что ни одна из сторон не добилась значительного прогресса, война может затянутся на долго.