Фатих Бироль об энергокризисе, тяжелой зиме и рывке к альтернативным источникам

Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства - гость программы "Глобальный диалог". Отвечая на вопросы корреспондента, эксперт рассказал, почему следующая зима может оказаться сложнее нынешней, пообещав, что мир обязательно найдет выход из глобального кризиса.

"Первый настоящий кризис"

Фатих Бироль: "Мы находимся на пике первого настоящего глобального энергетического кризиса. Мир столь глубокой и сложной пертурбации еще не видел. Причина очень проста. Россия, страна, вторгшаяся в Украину, является крупнейшим экспортером энергоносителей. Вторжение и спровоцировало столько крупный кризис. Европа - в его эпицентре, ведь большая часть энергоносителей сюда поступают именно из России. Ошибка европейцев - в том, что долгие годы, десятилетия они оставались в сильнейшей зависимости от российских поставок.

Поставщиком была одна страна! В результате сегодня мы переживаем столь непростые времена. Я думаю, что нашу экономику, энергетику ждет сложный период, и что это также будет иметь последствия для нашей социальной жизни".

Euronews: "Каковы ваши прогнозы на эту зиму? Как мы ее переживем?"

Фатих Бироль: "Думаю, что грядущую зиму мы сможем преодолеть, если она не окажется слишком затяжной и холодной. И если не произойдет каких-то незапланированных событий – взрывов трубопроводов, пожаров…. Мы придем к февралю, марту без серьезных потрясений. Благодаря политике европейских правительств нам удалось накопить немало природного газа в хранилищах, его мы и станем использовать. А вот следующая зима, возможно, окажется сложнее нынешней: как мы дождемся февраля, марта, как снова заполним газовые хранилища? Это важные вопросы, так как рыночные условия будут непростыми".

Сложный сценарий

Euronews: "Как заменить недостающий газ? Достаточно ли для этого СПГ?"

Фатих Бироль: "В следующем году Китай может возобновить рост, экономика восстановится, а мы не будем получать российский газ. Плохая новость в том, что количество СПГ, газа, поступающего на рынки в следующем году, окажется очень и очень ограниченным. Сложим эти три элемента вместе и получим следующий сценарий: российский газ больше не поступает в Европу, Китаю требуется много энергоносителей с мировых рынков, а в США и других странах наблюдается дефицит новых газовых мощностей. Это означает очень сложную ситуацию для Европы и остального мира".

Euronews: "В долгосрочной перспективе надо привыкать к высоким ценам на энергию?"

"Думаю, мы должны быть готовы к высоким и неустойчивым ценам на энергоносители в ближайшие годы, нам предстоит искать в этой сфере решения. Честно говоря, нынешняя зима будет трудной, а следующая может оказаться еще труднее". Фатих Бироль, Международное энергетическое агентство.

Фатих Бироль: "Думаю, мы должны быть готовы к высоким и неустойчивым ценам на энергоносители в ближайшие годы, нам предстоит искать в этой сфере решения. Честно говоря, нынешняя зима будет трудной, а следующая может оказаться еще труднее".

Европейцы смыкают ряды

Euronews: "Европейский Совет хотел бы ввести гибкий лимит на газовые расценки. Эта мера поможет?"

Фатих Бироль: "Одна из причин успеха Европы в этом году заключается в том, что мы заплатили больше, чем другие, и смогли получить СПГ. Если мы установим слишком низкий потолок цен, наша конкурентоспособность также снизится. Было бы здорово отрегулировать такую планку, чтобы сохранить конкурентоспособность с одной стороны, а с другой - защитить потребителей".

Euronews: "Есть и другая идея - механизм совместных закупок в небольших объёмах. Что вы думаете об этом?"

Фатих Бироль: "Думаю, что идея очень хорошая. Если европейские страны объединяются, они становятся весомее, выходят на рынок, как сильные покупатели. Это поможет преодолеть конкуренцию со стороны других соискателей СПГ".

Россия теряет рынок

Euronews: "Каким будет положение России на нефтяных рынках в будущем?"

Фатих Бироль: "Россия проиграет эту энергетическую битву, и вот по какой причине. Непосредственно перед вторжением около 75% всего российского газового экспорта предназначалось для Европы, 55% нефтяного экспорта - тоже. Европа, безусловно, была для страны крупнейшим рынком, основным потребителем. Теперь Россия навсегда потеряла своего главного клиента".

Год ускорения

Euronews: "Европа и Россия несут потери с нынешним кризисом, а кто выигрывает?"

Фатих Бироль: "Европа, да и остальной мир, безусловно, переживают очень трудные времена. Но мы не должны забывать, что многие страны, многие правительства решительно реагируют на кризис. В Европе у нас действует REpower EU, важная программа, которая выделяет много средств на ускорение энергетического перехода. Речь идет не о декларациях или стратегиях, а о конкретных деньгах, выделяемых на проекты в сфере солнечной, ветряной, ядерной энергии, на электромобили.

Все это заработает через несколько лет. Считаю, что нынешний кризис может стать поворотным моментом в истории с точки зрения ускорения энергетического перехода. Да, мы переживем несколько трудных сезонов, но в итоге через лет 10 оглянемся назад и увидим, что 2022 -й стал годом ускоренного перехода к чистой энергии на планете".