Энергетика: Россия обогатилась за счёт войны

России удалось практически удвоить доходы от ископаемого топлива с начала вторжения в Украину благодаря росту цен. Главным импортёром стала Германия.

Несмотря на усилия западных лидеров, стремящихся не допустить пополнения российского военного бюджета за счёт энергоресурсов и их использования в качестве инструмента влияния, Москва получила около 62 миллиардов евро от экспорта нефти, газа и угля за два месяца, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), опирающегося на анализ судоходства и движения грузов.

На сайте организации установлен таймер, показывающий в режиме реального, что с 24 февраля Европа заплатила 46 миллиардов евро за российские энергоносители. За весь прошлый год объём импорта составил 140 миллиардов.

"Экспорт ископаемого топлива – ключевой фактор путинского режима и многих других государств-изгоев", – заявил главный аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

Эксперты полагают, что даже несмотря на сокращение экспортных объёмов – а поставки российской нефти за границу упали на 30% в апреле – в краткосрочной перспективе Россия сможет получать выгоду от растущих цен и продолжать укреплять курс рубля.

Агентство Bloomberg сообщает, что 4 европейские страны осуществили платёж в российской валюте, 10 компаний открыли рублёвый счёт в Газпромбанке.

Из-за отказа выполнять российские требования от трубы были формально отлучены Польша и Болгария. Еврокомиссия обвинила Кремль в шантаже. Европейская программа REpowerEU нацелена на диверсификацию источников энергоснабжения и снижение зависимости от Москвы.

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