Энергетика Франции: Макрон меняет курс

"Восстановить контроль над энергетической судьбой Франции", - такую цель обозначил Эммануэль Макрон, выступив с речью в Белфоре в четверг.

Французский президент отправился в этот промышленный регион, чтобы представить здесь инициированную им энергетическую стратегию страны на период до 2050 года. Этот план включает обширную программу по возрождению гражданской атомной энергетики.

Макрон заявил, что выступает за строительство 6 реакторов EPR нового поколения, которые будут введены в эксплуатацию в 2035 году. Также предусматривается ещё 8 дополнительных реакторов, всего их будет 14. Президент также объявил, что хочет продлить срок службы электростанций более чем на 50 лет, если это возможно:

"Это выбор, основанный на опыте и научных данных. Необходимо быть осторожными в отношении возможностей расширения наших реакторов, но я надеюсь, что ни один действующий ядерный реактор не будет закрыт в будущем, учитывая очень значительный рост наших потребностей в электроэнергии, если, конечно, это не потребуется из соображений безопасности".

Таким образом, Эммануэль Макрон подтверждает изменение своего курса в отношении атомной энергетики, хотя в 2017 году он заявлял о желании сократить её долю во Франции на 50%.

"У этих проектов есть серьезные амбиции: сделать Францию первой за 30 лет страной, освободившейся от зависимости от ископаемого топлива, и укрепить нашу энергетическую и промышленную независимость, подав пример в борьбе против климатических изменений", - сказал президент.

При этом он также заявил, что хочет массово развивать возобновляемые источники энергии, так как в этом деле Франция, по его словам, отстала. В частности, планируется увеличить в 10 раз объём получаемой от солнца энергии и в 2 раза энергии, получаемой от ветра.

Заявления Эммануэля Макрона похожи на предвыборную программу, хотя за два месяца до президентских выборов, он официально ещё не заявил о намерении переизбираться.