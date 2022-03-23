Брюссель предлагает столицам ЕС совместно закупать газ

Еврокомиссия предложила ряд мер, призванных смягчить ущерб от повышения цен на энергоносители. Она отметила, что инфляционный процессы ускорены войной на Украине. Брюссель создаёт рабочую группу, которая будет координировать закупку газа и проследит, чтобы его подземных хранилища были заполнены не менее, чем на 80%.

«Мы предлагаем общие закупки газа и более строгие правила хранения, - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Наши страны не должны вести торг по отдельности, соперничать друг с другом и тем самым подгонять цены. Нам нужно объединить усилия и закупать газ совместно как европейцам, а не как 27 разным государствам-членам».

Евросоюзу также необходимо обеспечить достаточные запасы газа на следующие два года. Сейчас на на территории ЕС находится 160 хранилищ, которые заполнены примерно на 26%. Некоторые из них принадлежат "Газпрому", поставки которого в последние месяцы были ниже ожидавшегося уровня. Теперь Брюссель предполагает изгнать российскую компанию с европейского рынка, если она не выполнит требования.

"В случае, если "Газпром" нарушит свои обязательства, будет предпринято несколько действий, - сказал сотрудник аналитического центра "Брейгель" Симоне Тальяпьетра. - Можно, например, отозвать у него сертификат и, тем самым лишить компанию права работать в Европе. Есть законные способы, не обязательно национализация, которые можно использовать, чтобы подтолкнуть такие компании к заполнению этих хранилищ».

На данный момент Европейская комиссия не хочет вводить меры по регулированию рынков, как просили многие страны-члены. По мнению Брюсселя, установление верхнего порога цен на электричество и устранение их прямой зависимости от цен на газ может сдержать инфляцию в краткосрочной перспективе, но создаст серьёзные риски для рыночного механизма и в итоге навредит потребителям.

Главы государств и правительств ЕС обсудят этот вопрос на саммите в четверг и пятницу.