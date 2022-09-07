Энергетика: Берлин и Вена готовятся к зиме

Канцлер Германии Олаф Шольц и лидер оппозиции ХДС/ХСС Фридрих Мерц вступили в ожесточённую полемику во время обсуждения федерального бюджета на 2023 год. Более трёх с половиной часов длились дебаты в бундестаге, в ходе которых Мерц обвинил трёхцветную правящую коалицию в провале её политики в области энергетики и безопасности.

Шольц парировал неожиданно резко и эмоционально:

"Не смейте недооценивать нашу страну, недооценивать граждан этой страны! Хотя возглавляемые ХДС министерства не видели проблемы в том, что в прошлом году газовые хранилища в нашей стране пустовали, мы позаботились о том, чтобы это изменилось благодаря законам и правилам, которые мы ввели и установили. Став оппозицией, они даже не успели обвинить в своей неудаче новую власть, поставив перед ней эту проблему, как мы уже решили её, прежде, чем они даже поняли, что она есть. Это правда, что нам нужно очень серьёзно поговорить".

В минувшее воскресенье правительство ФРГ представило свой третий пакет помощи на сумму в 65 млрд евро. Он предназначен для охвата как можно большего числа граждан Германии. В числе прочего планируется заморозить тарифы на электроэнергию, что позволит обеспечить потребителей фиксированным её объемом по цене, ограниченной государством.

Также планируется субсидировать сетевые сборы, которые зависят от цен на электроэнергию. Всё это должно финансироваться, среди прочего, за счёт налогов на "сверхприбыль" с энергетических компаний, производящих дешёвую электроэнергию.

В соседней с Германией Австрии консервативно-зелёное правительство одобрило в среду снижение стоимости электроэнергии, которое вступит в силу в декабре. В соответствии с этим распоряжением цена на электричество будет ограничена 10 центами за кВтч при её потреблении до 2900 киловатт-часов.

Это соответствует 80% среднего потребления электроэнергии домохозяйством из трех человек, и может принести семье экономию до 500 евро в год.