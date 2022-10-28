Директор-распорядитель МВФ: 2023 год может быть еще жестче, чем 2022-й

В "Глобальном диалоге" на Euronews принимает участие Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Euronews: "По следам ежегодного совещания, что можно сказать о состоянии глобальной экономики?"

Кристалина Георгиева:"За последний год горизонт значительно потемнел. Год назад мы восстанавливались после COVID и закончили год с более чем 6-процентным глобальным ростом. Но затем два потрясения - омикрон и война России в Украине не только прервали восстановление, но и повернули его вспять. Состояние европейских экономик таково, что мы ожидаем, что половина стран еврозоны испытает по меньшей мере два квартала отрицательного роста. То есть - рецессию.

Чтобы дать вам представление о том, насколько значительным является удар по Европе, скажу, что наши прогнозы до пандемии и наши текущие прогнозы отличаются на полтриллиона евро. Другими словами, потери европейского народа весьма и весьма драматичны, если посмотреть на остальной мир. Китай замедляется в основном из-за политики "нулевого ковида". США не испытывают такого шока от условий торговли, которые испытывает Европа, и поэтому находятся в несколько лучшем состоянии. Таким образом, в сравнении, Европа находится в более сложном положении, но очень сложный 2023 год предстоит не только Европе".

Euronews: "Когда возник вопрос инфляции, было много разговоров о том, что это временно, но сейчас мы видим, что это не так уж и временно. Мы по-прежнему пытаемся понять, насколько временным является этот отрицательный рост?"

Кристалина Георгиева:"Почему мы сказали, что это временно? Потому что никто из нас не мог предсказать войну России. Как только она началась, условия резко изменились и подверглись давлению за счет энергии. А рост цен на продовольствие все еще весьма драматичен, весьма значителен. Когда мы смотрим вперед, а я не собираюсь ничего приукрашивать, то 2023 год может быть еще жестче, чем 2022-й. Следующая зима для Европы, может быть, даже суровее, чем эта. Почему? Потому что европейские политики действовали очень быстро, чтобы заполнить газохранилища.

Если условия останутся такими же, как сейчас, и Россия не будет поставлять газ в Европу, как эти газовые хранилища будут заполнены в следующем году? Главный вопрос сегодня в Европе - сможет ли Европа остаться единой и удастся ли привлечь общественность к решению этой сложной проблемы? И если у меня есть один призыв ко всем - это помогите с мерами по энергосбережению. Мы все можем внести свой вклад этой зимой. Так мы сможем прийти к весне без драматичного ущерба и не прибегать к нормированию. Но я оптимистично смотрю в будущее Европы, потому что этот кризис ускорил "зеленый" переход, который будет генерировать рост и возможности так же, как ковид ускорил цифровой переход. Этот кризис ускорит "зеленый" переход".

Euronews: "Вы сказали, что мы должны поддержать продолжающийся переход Украины от чрезвычайной фазы управления экономикой к фазе восстановления. Но каковы ключевые шаги, реализованные Киевом, также совместно с МВФ, которые помогли продолжить движение вперед, сейчас, поскольку мы говорим об экономике, которая находится в состоянии войны и продолжает функционировать?"

Кристалина Георгиева:"Во-первых, хочу выразить восхищение правительством Украины и народом Украины. Единство, которое они демонстрируют, - это то, чем мы в Европейском Союзе дорожим. И именно поэтому Украина сейчас находится на пути к вступлению в Евросоюз. Качество управления очень впечатляет. У них такая ясность цели и дисциплина, что я могу только восхищаться и хвалить. Что мы делаем вместе с украинскими властями после начала войны? Мы сосредоточились на том, какие меры можно предпринять, чтобы защитить экономику от краха. И хотя она сокращается, возможно, на 30-35%, она очень далека от коллапса. Наоборот, часть европейской экономики, часть украинской экономики снова растет".

Euronews: "Вы упомянули, что Украина находится на пути в Европейский Союз с поэтапной интеграцией также украинской экономики и некоторых секторов. Видите ли вы что этот процесс интеграции также ускоряется сейчас больше, чем мог бы?"

Кристалина Георгиева:"Конечно. Это ужасная война, трагедия для Украины. Но она сделала украинскую нацию сильнее, и страна гораздо более решительно настроена предпринять шаги, которые необходимы для ее народа и для вступления в Европейский Союз. Внимание, которое уделяется работе с людьми в Украине и поддержанию морального духа населения, доставке пенсий, предоставлению социальных услуг.

Небольшая история - у меня есть родственники в Харькове. В мае они, по традиции, сажают цветы и деревья. И они делали это даже во время войны, когда в районе еще продолжались бомбежки. Так что это сплочение нации - это также движение в направлении вступления в Европейский Союз. У меня есть одно послание к Украине: в Болгарии у нас есть поговорка - торопись медленно. Делай то, что должно быть сделано. Но будь благоразумным и осторожным. Тогда все получится и потом не придется переделывать".

Euronews: "Госпожа Георгиева, вторжение России не демонстрирует признаков ослабления на данном этапе. Какое будущее у экономики Украины, какое будущее у экономики России?"

Кристалина Георгиева:"Российская экономика сократилась в этом году. Она будет сокращаться и в следующем. Последствия для России будут более серьезными в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Отток россиян, особенно высококвалифицированных россиян из-за войны, наносит вред России. Она теряет свою роль в мировой экономике. Мы увидим, как ускоренный переход к альтернативам нефти и газу приведет к сокращению рынка для России. И со временем роль индустрии, на которую они сильно полагаются, будет снижаться".