Среди подозреваемых в подрыве Крымского моста пять граждан России

В среду российские спецслужбы (ФСБ) заявили, что арестовали восемь человек, подозреваемых в причастности к организации субботнего теракта на мосту через Керченский пролив, соединяющем Крым с материковой территорией России.

В заявлении ФСБ говорится, что были арестованы пять россиян и "три гражданина Украины и Армении".

"Взрывное устройство было спрятано в 22 ящиках с рулонами полиэтиленовой пленки общим весом 22.770 килограммов", - сообщили следователи.

По данным ФСБ, груз со взрывчатыми веществами был отправлен в начале августа морем из Одессы в порт Руссе в Болгарии. Затем груз был направлен через грузинский порт Поти в Армению, откуда, после подмены накладных документов, автомобильным транспортом через Грузию прибыл в Россию.

Российские спецслужбы утверждают, что взрывное устройство было ввезено в Россию 4 октября на грузовике, зарегистрированном в Грузии, а 6 октября, за два дня до взрыва, груз был уже в Краснодарском крае.

7 октября паллеты загрузили в грузовик, выехавший в Симферополь. Получателем груза указали несуществующую фирму в Крыму.

Ремонтные работы на Крымском мосту, 12 окт. 2022 г. Правительство Москвы

Грузовик был подорван 8 октября в 6 часов утра на Крымском мосту.

По версии ФСБ, взрыв грузовика был терактом, организованным украинской военной разведкой. Как заявляют в ведомстве, организатор теракта - глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который из Киева координировал транзит взрывчатки и поддерживал контакт с различными посредниками.

Другие эксперты предполагают, что взрыв произошел под мостом и не был вызван бомбой, заложенной в грузовик на самом мосту.

В ответ на атаку на мост Россия с понедельника, 10 октября начала массированные бомбардировки по всей Украине.