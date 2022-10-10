Массированные удары по Украине: Россия повредила объекты критической инфраструктуры

Эти кадры камеры видеонаблюдения зафиксировали 10 октября, когда украинская столица подверглась массированному удару российских сил. Ракета попала в пешеходно-велосипедный мост в Киеве; оказавшийся там человек едва спасся от взрыва. Удары пришлись и по центральной части Киева. Попадания также зафиксированы еще в 14 регионах Украины.

В результате обстрелов по официальным данным погибли по меньшей мере 14 человек, 97 получили ранения.

"Мир еще раз увидел истинное лицо террористического государства, убивающего наш народ. На поле боя и в мирных городах. Государства, которое прикрывает свою истинную кровавую сущность и цели разговорами о мире. Это доказывает, что освобождение Украины является единственной основой мира и безопасности", - написал в "Твиттере" президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские "Шахиды". У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Киевская и Хмельницкая области, Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг страны".

По данным Генштаба Украины , Россией было выпущено 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, 56 из которых были нейтрализованы системой ПВО. Сообщается, что в результате ударов повреждено 70 объектов инфраструктуры, 29 из которых являются критическими.

Минобороны России в очередной раз заявило, что военные массированными ударами с использованием высокоточного оружия достигли поставленной цели.

Сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах Украины, кроме аннексированного Россией Крыма, несколько часов подряд. Одна из ракет попала в здание связи в Днепре. Другая упала прямо перед автобусом в утренний час пик. Несмотря на серьезные повреждения автобуса, официальные лица заявили, что никто из пассажиров не погиб.