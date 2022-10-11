Ракетные удары по украинским городам не прекращаются

Российские силы вновь нанесли ракетные удары по украинским городам.

В Запорожье в ночь на вторник прогремели не менее 15 взрывов. Удары ракетами С-300 пришлись на объекты инфраструктуры, в том числе медучреждения, а также жилые дома. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Во вторник по всей стране вновь была объявлена воздушная тревога. Сообщается, в частности, о взрывах на объектах критической инфраструктуры во Львове. Доступа к электроэнергии вновь лишились 30% потребителей.

В Украине обесточены сотни населенных пунктов в результате массированной атаки, которую российские силы провели накануне. В Кривом Роге произошло обесточивание шахт, сотни работников застряли под землей и были спасены во вторник.