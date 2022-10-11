Российские авиаудары и последствия: карта военных действий на 11 октября

Российские авиаудары и последствия: карта военных действий на 11 октябряКомментарии
Министерство обороны России подтвердило, что ее войска во вторник продолжали наносить авиаудары оружием большой дальности по энергетической и военной инфраструктуре Украины.
В заявлении говорится, что цели достигнуты. Все обозначенные объекты поражены.
В результате атаки на энергетические объекты во Львове значительная часть города осталась без электричества на второй день с учетом ночных восстановительных работ.
В Винницкой области попала под удар Ладыжинская теплоэлектростанция (ЛТЭС).
Энергетическая инфраструктура была атакована и повреждена в центрально-восточной части Днепропетровской области Украины.
По Запорожью на юго-востоке страны Россия выпустила не менее 12 ракет по «учебному заведению, медицинскому учреждению и жилым домам».
Запорожье в последние дни подверглось обстрелам больше, чем другие города.
Сбиты или перехвачены ракеты и беспилотники в Киеве, Одессе, Николаеве и других городах.
Как сообщает ISW, своими атаками в понедельник Россия потратила часть своего сокращающегося высокоточного оружия на гражданские, а не на важные военные цели.
Главное управление военной разведки Украины (ГУР) также сообщило, что Путин планировал эту атаку до взрыва моста через Керченский пролив. И если это правда, то все указывает на то, что таким образом Путин пытается сгладить провал на направлении Харькова-Изюма-Лимана.
По состоянию на 10 октября украинские силы, вероятно, освободили более 200 квадратных километров территории в Луганской области.
Институт по изучению войны заявляет, что российские атаки на украинскую энергосистему вряд ли сломят волю Украины к борьбе, но использование Россией своих ограниченных запасов высокоточного оружия в этом качестве может лишить Путина возможности сорвать продолжающиеся украинские контрнаступления в Херсонской и Луганской областях.