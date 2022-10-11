Российские авиаудары и последствия: карта военных действий на 11 октября

Министерство обороны России подтвердило, что ее войска во вторник продолжали наносить авиаудары оружием большой дальности по энергетической и военной инфраструктуре Украины.

В заявлении говорится, что цели достигнуты. Все обозначенные объекты поражены.

В результате атаки на энергетические объекты во Львове значительная часть города осталась без электричества на второй день с учетом ночных восстановительных работ.

В Винницкой области попала под удар Ладыжинская теплоэлектростанция (ЛТЭС).

Энергетическая инфраструктура была атакована и повреждена в центрально-восточной части Днепропетровской области Украины.

По Запорожью на юго-востоке страны Россия выпустила не менее 12 ракет по «учебному заведению, медицинскому учреждению и жилым домам».

Запорожье в последние дни подверглось обстрелам больше, чем другие города.

Сбиты или перехвачены ракеты и беспилотники в Киеве, Одессе, Николаеве и других городах.

Как сообщает ISW, своими атаками в понедельник Россия потратила часть своего сокращающегося высокоточного оружия на гражданские, а не на важные военные цели.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) также сообщило, что Путин планировал эту атаку до взрыва моста через Керченский пролив. И если это правда, то все указывает на то, что таким образом Путин пытается сгладить провал на направлении Харькова-Изюма-Лимана.

По состоянию на 10 октября украинские силы, вероятно, освободили более 200 квадратных километров территории в Луганской области.

Институт по изучению войны заявляет, что российские атаки на украинскую энергосистему вряд ли сломят волю Украины к борьбе, но использование Россией своих ограниченных запасов высокоточного оружия в этом качестве может лишить Путина возможности сорвать продолжающиеся украинские контрнаступления в Херсонской и Луганской областях.