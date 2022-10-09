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Украина

Российские ракетные удары по Запорожью: жертвы и разрушенные дома

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 Ирина Шелудкова
Десятки жилых домов в Запорожье повреждены в результате воскресного удара
Десятки жилых домов в Запорожье повреждены в результате воскресного удара   -   Авторское право  Leo Correa/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Город Запорожье минувшей ночью подвергся массированному обстрелу. Не менее 12 российских ракет попали в жилой район, повреждены десятки многоквартирных и частных домов, а также четыре образовательных учреждения. 

По последним данным, погибли не менее 17 человек, под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается. В больницу доставлены свыше 40 пострадавших, в том числе несколько детей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очередной удар по Запорожью абсолютной подлостью, совершенной нелюдями и террористами. 

Российские войска усилили атаки по Запорожью после незаконной аннексии захваченных районов. 

В минувший четверг для этих целей были использованы иранские беспилотники. В результате этих ударов погибли не менее 20 человек.

На фоне продвижения ВСУ российская сторона наносит удары по критической гражданской инфраструктуре вблизи линии соприкосновения и в тыловых районах Украины.