Российские ракетные удары по Запорожью: жертвы и разрушенные дома

Город Запорожье минувшей ночью подвергся массированному обстрелу. Не менее 12 российских ракет попали в жилой район, повреждены десятки многоквартирных и частных домов, а также четыре образовательных учреждения.

По последним данным, погибли не менее 17 человек, под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается. В больницу доставлены свыше 40 пострадавших, в том числе несколько детей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очередной удар по Запорожью абсолютной подлостью, совершенной нелюдями и террористами.

Российские войска усилили атаки по Запорожью после незаконной аннексии захваченных районов.

В минувший четверг для этих целей были использованы иранские беспилотники. В результате этих ударов погибли не менее 20 человек.

На фоне продвижения ВСУ российская сторона наносит удары по критической гражданской инфраструктуре вблизи линии соприкосновения и в тыловых районах Украины.