Россия готова поставлять газ по СП-2

Россия готова поставлять газ в Европу по единственной уцелевшей нитке "Северного потока – 2": об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя". По словам президента, в этом вопросе "мяч на стороне Евросоюза". Россия, по мнению Путина, выполняет все контрактные обязательства, несмотря на обстоятельства.

Владимир Путин, президент России:

"В данном случае имею в виду, конечно, диверсию на магистральных газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная: уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам. Заставить".

Владимир Путин назвал возможными бенефициарами диверсий Польшу и Украину, по территории которых проходят пока ещё функционирующие трубопроводы, а также США, которые предлагают Европе свой СПГ.

На этом фоне в Праге происходящее обсуждают министры энергетики стран ЕС. В Европе взрывы на трубопроводах называют саботажем, но воздерживаются от прямых обвинений. Среди главных тем — возможность утверждения потолка цен на российские энергоресурсы: этот проект может быть окончательно принят на заседании Евросовета через неделю.