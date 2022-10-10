Путин: "Ответ будет жёстким"Комментарии
Если Украина продолжит совершать теракты на российской территории, ответ будет жёстким. Об этом заявил в понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ, подтвердив, что за массированным воздушным ударом по объектам военного управления, энергетики и связи Украины стоит Москва.
Удары по украинской территории были нанесены вслед за субботним подрывом на Крымском мосту грузовика, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста. Расследование поручено правительственной комиссии во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
На сегодня железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей.