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Россия

Путин: "Ответ будет жёстким"

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 Euronews
Владимир Путин на заседании Совета безопасности, Санкт-Петербург, 10 октября 2022 г.
Владимир Путин на заседании Совета безопасности, Санкт-Петербург, 10 октября 2022 г.   -   Авторское право  Gavriil Grigorov/Sputnik

Если Украина продолжит совершать теракты на российской территории, ответ будет жёстким. Об этом заявил в понедельник Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ, подтвердив, что за массированным воздушным ударом по объектам военного управления, энергетики и связи Украины стоит Москва.

Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. Сегодня утром, по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жёсткими
Владимир Путин
президент РФ

Удары по украинской территории были нанесены вслед за субботним подрывом на Крымском мосту грузовика, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста. Расследование поручено правительственной комиссии во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. 

На сегодня железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, частично возобновлено движение легковых автомобилей.