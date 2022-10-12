Карбалевич: давление Путина на Лукашенко усиливается, идея о единой группировке продавлена Кремлем

Задачи объединенной региональной группировки войск сугубо оборонительные, уверяют в Министерстве обороны Беларуси.

"Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет", - цитирует БелТА заявление министра обороны РБ Виктора Хренина.

О том, что "нет необходимости" в участии объединенных сил в боевых действиях в Украине, говорят и в российской Государственной думе. "Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить", - сказал глава комитета думы по обороне Андрей Картаполов.

При этом президент РБ Александр Лукашенко, объясняя необходимость развертывания совместной региональной войсковой группировки, заявлял, что Украина и НАТО "открыто рассматривают" варианты агрессии против Беларуси. Десятого октября, в день, когда Россия нанесла массированный удар по городам Украины, Лукашенко сказал: "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки РФ и Республики Беларусь... Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства".

Поход на Киев или подготовка мобилизованных из РФ?

Политолог Валерий Карбалевич напоминает, что решение о развертывании группировки было принято, по всей видимости, в Санкт-Петербурге на личной встрече президентов РФ и РБ после неформального саммита СНГ.

"Давление Путина на Лукашенко резко усиливается. И Лукашенко вынужден идти на всё большие уступки. Главное, что он не может скрывать что принимает решения под давлением Кремля. Идея о единой группировке продавлена Россией", - говорит Карбалевич.

По словам эксперта, белорусские военные вряд ли будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

"Вариантов развития событий может быть два: с территории Беларуси готовится поход на Киев, как это было в феврале. Однако это не слишком вероятно, поскольку там плохая логистика. Дорог не так много, качество их посредственное. Наступать широким фронтом невозможно – там болота, реки, к тому же местность хорошо знают ВСУ, это просто идти в западню", - полагает Карбалевич.

Наиболее вероятен второй вариант – Минск будет помогать Москве с подготовкой к войне какой-то части из 300 тысяч мобилизованных россиян.

"В Беларусь поедут мобилизованные россияне и призывники. В самой России не хватает инфраструктуры для их обучения, будут готовить здесь. Потом их вернут в РФ и они поедут на Донбасс. Это более вероятно", - говорит эксперт.

Такого же мнения придерживаются сотрудники американского Института изучения войны (ISW).

"Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для размещения и возможного обучения недавно мобилизованных российских войск, но остается крайне маловероятным, что это индикаторы предстоящего участия Беларуси в войне в Украине на стороне России", - отмечают аналитики.

Валерий Карбалевич напоминает, что развертывание российско-белорусской военной группировки предусмотрено двусторонними соглашениями, подписанными в рамках Союзного государства РФ и РБ.

"На бумаге группировка существует уже давно. Этим документам много лет. При угрозе она должна быть развернута, но тут появляются вопросы: кто будет командовать объединенными соединениями. Российские военные ведут войну на территории Украины, белорусские – нет. Как они будут взаимодействовать в единой группировке? На этот вопрос пока нет ответ", - отмечает политолог.

По словам Карбалевича, заявления об угрозе нападения со стороны Украины и/или НАТО властям Беларуси необходимы в качестве оправдания перед белорусскими гражданами.

Согласно опросам, почти половина жителей страны отрицательно относится к действиям РФ на территории Украины (при четверти "затруднившихся ответить" на вопрос).

"Белорусское общество крайне негативно настроено относительно этой войны. И тут в обществе консенсус: против участия в войне выступают как противники Лукашенко, так и его сторонники, и госаппарат и силовые структуры. Но надо оправдывать наносящиеся с территории Беларуси удары по Украине. Белорусские власти объясняют это тем, что Украина готовилась напасть на Беларусь и РФ, а они якобы нанесли превентивный удар, "сорвали коварный план", - говорит Валерий Карбалевич.

Как участвует Беларусь в российской войне против Украины?

Военные эксперты отмечают, что Беларусь предоставляет свои аэродромы для российских самолетов, которые наносят удары по объектам в Украине, с ее территории запускаются ракеты, именно из Беларуси в феврале началось сухопутное наступление на Киев.

В пользование российских войск предоставлена часть военной и гражданской инфраструктуры, в том числе склады и больницы для раненых. Белорусские власти оказывают содействие РФ при передвижении техники по железным дорогам и шоссе.

"Сейчас появилась информация, что Беларусь предоставила РФ бронетехнику и боеприпасы, которые считались неприкосновенным запасом. Они перевозятся эшелонами в РФ, чтобы поддержать Москву в этой войне", - говорит Валерий Карбалевич.

Кроме того, ВСУ вынуждены держать часть подразделений у границы с Беларусью, а не в Донбассе или другом участке фронта, на случай реальной опасности и угрозы столице Украины, - напоминает эксперт.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также полагают, что Россия будет использовать свои силы в Беларуси, чтобы "удерживать" украинские войска под Киевом и не допустить их передислокации и участия в контрнаступлении.

По данным украинской разведки, после отвода российских войск от Киева на территории Беларуси оставалось около тысячи российских военных. В момент нападения на Украину в феврале их численность составляла до 30 тысяч.

"Сколько будет сейчас – неизвестно. Лукашенко сказал, будет не одна тысяча", - резюмирует Валерий Карбалевич.

Восьмого октября посол Украины был вызван в МИД Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой говорится, что Украина готовит удар по территории страны. В украинском МИД ответили что "информация не соответствует действительности".

"Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима", - отмечается в сообщении.

Вооружённые силы Украины проводят учения у границы с Беларусью на случай нового российского вторжения с территории соседней страны.