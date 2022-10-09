Независимые российские СМИ в изгнании противостоят кремлёвской пропагандеКомментарии
Изгнанные в Латвию с начала вторжения РФ в Украину независимые российские СМИ противостоят кремлевской пропаганде, продолжая информировать миллионы россиян о том, что в действительности происходит но той войне.
Вслед за новостным сайтом Meduza, который обосновался в латвийской столице в 2014 году, Рига за последние месяцы приютила редакции телеканала "Дождь", московский филиал Deutsche Welle, издание "Новая газета Европа".
Первый номер выпускаемого бывшими журналистами "Новой газеты" издания вышел на латышском и русском языках, и в знак солидарности газеты со всего мира опубликовали их статьи.
Телеканал "Дождь" приостановил деятельность в начале марта после того, как власти заблокировали его передачи, содержавшие критическое освещение конфликта в Украине. Для главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко и его сотрудников отъезд был вынужденным, так как им поступила информация, что их арестуют по обвинению в экстремизме и госизмене, рассказал он.
Сегодня около 60 русских в изгнании работают на "Дождь" в Латвии, Франции, Грузии и Нидерландах. Телеканал возобновил передачи из Риги с середины июля.
Всего, по данным журналистки "Дождя" Валерии Ратниковой, в Латвию с февраля перебрались около 300 российских оппозиционных журналистов. По их мнению, дезинформация - одна из причин, по которой началась эта война и по которой продолжается до сих пор.
Латвия, где русскоязычное меньшинство составляет 30 %, в июне запретила все российские телеканалы за пропаганду, подстрекательство к войне и угрозу национальной безопасности.