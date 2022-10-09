Изгнанные в Латвию с начала вторжения РФ в Украину независимые российские СМИ противостоят кремлевской пропаганде, продолжая информировать миллионы россиян о том, что в действительности происходит но той войне.

Вслед за новостным сайтом Meduza, который обосновался в латвийской столице в 2014 году, Рига за последние месяцы приютила редакции телеканала "Дождь", московский филиал Deutsche Welle, издание "Новая газета Европа".

Первый номер выпускаемого бывшими журналистами "Новой газеты" издания вышел на латышском и русском языках, и в знак солидарности газеты со всего мира опубликовали их статьи.

Сложно быть журналистом, если правительство говорит: не смотрите туда, делайте вид, что войны нет... Поэтому я думаю, что единственный способ, чтобы журналистика все еще существовала в стране, это - чтобы [независимые] издания покинули её и работали из-за рубежа с сетью теневых репортеров - людей, которые действуют в очень рискованной ситуации... Кирилл Мартынов главный редактор "Новой газеты Европа"

Телеканал "Дождь" приостановил деятельность в начале марта после того, как власти заблокировали его передачи, содержавшие критическое освещение конфликта в Украине. Для главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко и его сотрудников отъезд был вынужденным, так как им поступила информация, что их арестуют по обвинению в экстремизме и госизмене, рассказал он.

Сегодня около 60 русских в изгнании работают на "Дождь" в Латвии, Франции, Грузии и Нидерландах. Телеканал возобновил передачи из Риги с середины июля.

Эти люди с российских телеканалов, они - военные преступники, потому что они вели эту войну, они подстрекали людей участвовать в ней. Они возбуждают в людях ненависть. Они призывали людей убивать, они призывали людей быть убитыми, потому что звали их ехать добровольцами в Украину... Поэтому я считаю, что эти люди должны быть привлечены к ответственности Тихон Дзядко главный редактор независимого российского телеканала "Дождь"

Всего, по данным журналистки "Дождя" Валерии Ратниковой, в Латвию с февраля перебрались около 300 российских оппозиционных журналистов. По их мнению, дезинформация - одна из причин, по которой началась эта война и по которой продолжается до сих пор.

Латвия, где русскоязычное меньшинство составляет 30 %, в июне запретила все российские телеканалы за пропаганду, подстрекательство к войне и угрозу национальной безопасности.