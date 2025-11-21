Венгерская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекратила вещание

С полуночи пятницы венгерская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) прекратила вещание.

Решение о прекращении работы приняло Агентство США по глобальным медиа (USAGM), осуществляющее контроль над Радио Свобода, «Голосом Америки» и другими международными американскими вещателями. 5 ноября оно проинформировало Конгресс о намерении завершить проект. Генеральный директор Кари Лейк пояснила, что не получает на эти цели финансирование от союзников по НАТО.

В 2020 году венгерская служба Радио Свобода была перезапущена в соответствии с решением Конгресса, чтобы "предоставить независимые и точные новости для граждан Венгрии". До этого венгерская редакция работала с 1950 по 1993 годы.

"Мы глубоко признательны нашей аудитории за доверие, преданность и поддержку", - говорится в англоязычном сообщении, опубликованном на главной странице портала. Все созданные материалы на венгерском языке останутся доступными в онлайн-архивах, что позволит аудитории и впредь пользоваться контентом, собранным за 5 лет редакцией.

Президент и главный исполнительный директор Радио Свобода Стив Капус отметил профессионализм и преданность сотрудников венгерской службы, подчеркнув их вклад в выполнение миссии свободных СМИ.

В марте президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому офис USAGM, осуществляющий надзор за американскими общественными СМИ за рубежом, включая "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия", был классифицирован как "ненужный элемент федеральной бюрократии". Белый дом назвал это решение частью усилий по сокращению федеральной бюрократии США (DOGE) и "радикальной пропаганды".

Свободная Европа" подала в суд на правительство США в связи с прекращением финансирования. СМИ утверждают, что отказ правительства в финансировании, ранее предоставленном Конгрессом, противоречит федеральному законодательству.

Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" было создано во время холодной войны, чтобы предоставить альтернативные источники информации жителям государств, где свобода слова находилась под угрозой. В конце 1980-х годов оно способствовало падению тоталитарных режимов в странах Центральной и Восточной Европы.

Ряд СМИ дали понять, что венгерскую редакцию Радио Свобода прекратили финансировать зa то, что её журналисты критиковали премьера Орбана.

Ранее глава USAGM Кэри Лейк так охарактеризовала дейтельность венгерского Радио Свобода: "Оно на самом деле имеет целью дестабилизировать эту страну. Деньги американских налогоплательщиков не должны идти на глобалистскую радиопрограмму. Это союзник НАТО, а глобалисты ненавидят Виктора Орбана".

Напомним, что 7 ноября премьер-министр Венгрии встречался с президентом США в Белом Доме. Во время встречи Трамп выразил восхищение венгерским премьером и сказал, что тот добьется успеха на следующих выборах. В результате переговоров США предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций за использование российской нефти и газа. При этом Венгрия обязалась закупать сжиженный природный газ у США на сумму около 600 миллионов долларов.