Германия: представители среднего класса обеспокоены снижением уровня жизни

Рост стоимости жизни в Германии грозит обнищанием представителям наименее обеспеченных слоев среднего класса. Заза Затата живет в Берлине. Часть продуктов ей приходится покупать в Польше. По словам Зазы, лапша, мука, масло - стоят в там в два раза дешевле, чем в Германии.

Беспокоит женщину и энергетический кризис.

Заза Затата: "Электричество подорожало, газа у нас нет. Мы отапливаемся мазутом. Но и он тоже стал дороже. Даже раньше я постоянно была занята тем, что думала, как распорядиться деньгами. Но я как-то справлялась. А сейчас из-за всего этого у меня бессонные ночи.Нам постоянно приходится просить помощи у других, потому что в продовольственные банки уже не прорваться".

На фоне роста цен и энергодефицита, правые популисты пытаются увеличить свой политический капитал. Партия Альтернатива для Германии (АдГ) провела шествие в Берлине. Ее представители призывали отменить санкции в отношении России и отправить в отставку министра экономики от "зеленых".

Питер, участник акции: "Цены у нас выросли в три или четыре раза. Стоимость жизни, топливо, все стало дороже. Вот почему мы выступаем против правительства".

Дани, участница акции: "Мы, средний класс, становимся все беднее и беднее. Мы должны замерзнуть? Для кого? Это не дает мне покоя".

Над толпой манифестантов развивались разные флаги, в том числе и российский триколор. Местные СМИ отмечают, что акция АдГ в Берлине была немногочисленной. На улицы с АдГ вышли несколько тысяч человек. В то же время в столице прошли сразу несколько протестов против правых популистов.