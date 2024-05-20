Видео. Протесты в Аргентине: демонстранты требуют повысить зарплаты и пенсии

В аргентинском городе Посадас вот уже третий день не прекращаются акции протеста. На улицы выходят учителя, медработники и полицейские. Они требуют от властей повышения зарплат, пенсий и улучшения условий труда. Участники акций перекрывают дороги горящими покрышками. Полиция пытается сдержать натиск манифестантов.

Аргентинцы возмущены падением уровня жизни на фоне политики мер жесточайшей экономии, которую проводит президент Хавьер Милей. Годовая инфляция в стране превышает 289%. Цены на продукты питания продолжают расти. По оценкам, около 40% населения Аргентины живет за чертой бедности.