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Великобритания

Волатильность на британском рынке после доклада МВФ

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 Euronews
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Банк Англии вынужден вмешаться для стабилизации финансовых рынков
Банк Англии вынужден вмешаться для стабилизации финансовых рынков   -   Авторское право  Frank Augstein/AP

Правительство Великобритании столкнулось с новой волной политического давления после публикации доклада МВФ, в котором эксперты раскритиковали пакет бюджетных мер главы британского минфина Квази Квартенга. Пакет предусматривает, в частности, снижение налогов и субсидии на заморозку цен на электроэнергию за счет займов.

После новостей о докладе курс британского фунта стерлингов и стоимость долговых ценных бумаг резко снизились. 

В докладе МВФ говорится, что с учётом растущего инфляционного давления во многих странах, включая Соединенное Королевство, на данном этапе не рекомендуется принимать крупные пакеты неадресных фискальных мер, поскольку важно, чтобы налоговая политика не противоречила денежной политике. 

В правительстве заявляют, что пакет мер принят для стимулирования роста экономики. 

Лидер оппозиционной лейбористской партии Кир Стармер обрушился с критикой на власти: 

"Повышение ставок, рост инфляции, больше займов. И для чего? Не для вас, не для работающих людей, а чтобы снизить налоги для  1% самых богатых в нашем обществе. Не забывайте и не прощайте! Единственная возможность остановить это — правительство лейбористов". 

Банк Англии был вынужден вмешаться и начнёт временную программу покупки долгосрочных гособлигаций.

На этом фоне Британский консорциум ритейлеров сообщил, что цены в магазинах с начала года выросли на  5.7 %.