Текстовая трансляция Euronews | Парламентские выборы в Италии

Текстовая трансляция Euronews | Парламентские выборы в ИталииКомментарии
Выборы в Италии проходят в обе палаты парламента - палату депутатов и сенат.
Изначально они были запланированы на весну 2023 года. Однако после отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле и распада его коалиционного правительства, в которое входили левые, правые и центристские партии, в стране были назначены досрочные всеобщие выборы.
Избирательные участки открылись в семь утра про местному времени (8:00 мск). Подсчет бюллетеней начнется после их закрытия, в 23:00.
Первые предварительные результаты станут известны в понедельник.
Как отмечают эксперты, итальянцы голосуют на выборах, которые могут резко сдвинуть политику страны вправо в непростое для Европы время.
Следите за нашей текстовой трансляцией.
Главное:
- В Италии проходят внеочередные выборы в парламент
- Опросы общественного мнения предсказывают победу правой коалиции во главе с ультраправой партией "Братья Италии".
- Если победу на выборах одержит правая коалиция, впервые пост премьер-министра может занять женщина - лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони.
- Другими ключевыми участниками внеочередных выборов являются Демократическая партия и "Движение 5 звезд" .
Партия "Братья Италии" "отвечает неофашистской традиции" и "многие её члены демонстрируют позитивное отношение к режиму Муссолини", рассказал Euronews профессор римского университета Сапиенца Андреа Маммоне, эксперт по политической истории итальянских ультраправых.
Двое из членов "Братьев Италии" - прямые потомки диктатора Бенито Муссолини. В обнародованном недавно интервью, которое 19-летняя Джорджа Мелони дала журналистам в 1996 году, она называет Муссолини "хорошим политиком", который "сделал все, что мог для Италии".
Тем не менее, в манифесте "Братьев Италии" нет прямых намеков на фашизм, в нём несколько смягчен социальный консерватизм программы 2018 года, социальные проблемы заменены на экономические. Надо отметить, что Мелони по-прежнему использует жесткий, право-радикальный стиль риторики. Этим летом она выступила на ультраправом митинге в Испании, осудив "лобби ЛГБТК+" и "исламистское насилие".
Ровно час остался до закрытия избирательных участков в Италии, после чего мы сможем познакомить вас с первыми результатами экзитполов.
До закрытия избирательных участков в Италии остается чуть больше часа.
По последним опубликованным до дня тишины соцопросов фавориты этих досрочных выборов - Джорджа Мелони и ее партия "Братья Италии" с неофашистскими корнями, что говорит о готовности итальянцев проголосовать за свое первое ультраправое правительство после Второй мировой войны.
На втором месте по популярности - бывший премьер-министр Энрико Летта и его левоцентристская Демократическая партия.
"Братья Италии" - часть правого альянса с лидером антииммигрантский Лиги Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, трехкратным премьер-министром, возглавляющим партию Forza Italia, созданную им 30 лет тому назад.
В случае победы Джорджа Мелони может стать первой в истории Италии женщиной, которая займет пост премьер-министра.
На избирательных участках в Италии длинные очереди. Сообщается, что граждане порой вынуждены ждать более часа, чтобы отдать свой голос. Многие выкладывают в социальные сети видеозаписи. Возможно, прогнозы о низкой явке избирателей не подтвердятся.
Посмотрите, какой процент итальянских граждан голосовали на выборах в предыдущие годы, начиная с 1979-го, в котором на избирательные участки пришли более 90% итальянцев.
К этому часу на досрочных парламентских выборах проголосовали почти все итальянские политики. Однако лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которую считают одним из фаворитов, решила прийти на избирательный участок после 22:00, "чтобы гражданам не приходилось пробираться через толпу фотографов и журналистов".
Одним из первых сегодня проголосовал президент Италии Серджо Маттарелла. Он пришел на избирательный участок в 8:45 утра в Палермо на Сицилии. Уже выстроившиеся к этому времени в очередь избиратели проводили его аплодисментами.
Досрочные парламентские выборы в Италии проходят по измененным правилам. Предыдущие всеобщие выборы прошли в стране в 2018 году, и за 4 года в законодательство были внесены изменения.
Число парламентариев обеих палат сократилось с 945 до 600.
Более двух с половиной миллионов итальянцев, которым в этом году исполнилось 18, впервые смогут выбирать не только депутатов, но и сенаторов; раньше это право появлялось только с 25 лет.
Подробнее узнать об этих изменениях вы можете, посмотрев телесюжет Euronews на нашем веб-сайте.
Добрый вечер, мы начинаем текстовую трансляцию с досрочных парламентских выборов в Италии.
Мы ведем обратный отсчет до первых экзитполов, которые будут опубликованы сегодня вечером после закрытия избирательных участков в 23:00 (00:00 мск).
Ожидалось, что на этих выборах может быть самая низкая в истории итальянских выборов явка избирателей, однако о официальным данным, к полудню проголосовали 19% избирателей, что является неплохим показателем.