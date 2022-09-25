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Текстовая трансляция Euronews | Парламентские выборы в Италии

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 Euronews
Избирательные участки в Италии закроются в 23:00 (в полночь по московскому времени)
Избирательные участки в Италии закроются в 23:00 (в полночь по московскому времени)   -   Авторское право  Alessandra Tarantino/AP

Выборы в Италии проходят в обе палаты парламента - палату депутатов и сенат. 

Изначально они были запланированы на весну 2023 года. Однако после отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле и распада его коалиционного правительства, в которое входили левые, правые и центристские партии, в стране были назначены досрочные всеобщие выборы.

Избирательные участки открылись в семь утра про местному времени (8:00 мск). Подсчет бюллетеней начнется после их закрытия, в 23:00. 

Первые предварительные результаты станут известны в понедельник. 

Как отмечают эксперты, итальянцы голосуют на выборах, которые могут резко сдвинуть политику страны вправо в непростое для Европы время.

Следите за нашей текстовой трансляцией.

22:08

Главное:

  • В Италии проходят внеочередные выборы в парламент
  • Опросы общественного мнения предсказывают победу правой коалиции во главе с ультраправой партией "Братья Италии".
  • Если победу на выборах одержит правая коалиция, впервые пост премьер-министра может занять женщина - лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони.
  • Другими ключевыми участниками внеочередных выборов являются Демократическая партия и "Движение 5 звезд" .
22:16

Партия "Братья Италии" "отвечает неофашистской традиции" и "многие её члены демонстрируют позитивное отношение к режиму Муссолини", рассказал Euronews профессор римского университета Сапиенца Андреа Маммоне, эксперт по политической истории итальянских ультраправых.

Двое из членов "Братьев Италии" - прямые потомки диктатора Бенито Муссолини. В обнародованном недавно интервью, которое 19-летняя Джорджа Мелони дала журналистам в 1996 году, она называет Муссолини "хорошим политиком", который "сделал все, что мог для Италии".

Тем не менее, в манифесте "Братьев Италии" нет прямых намеков на фашизм, в нём несколько смягчен социальный консерватизм программы 2018 года, социальные проблемы заменены на экономические. Надо отметить, что Мелони по-прежнему использует жесткий, право-радикальный стиль риторики. Этим летом она выступила на ультраправом митинге в Испании, осудив "лобби ЛГБТК+" и "исламистское насилие".

22:01

Ровно час остался до закрытия избирательных участков в Италии, после чего мы сможем познакомить вас с первыми результатами экзитполов.

21:57
Жители Италии идут на выборы со своими четвероногими друзьями.
21:51

До закрытия избирательных участков в Италии остается чуть больше часа. 

По последним опубликованным до дня тишины соцопросов фавориты этих досрочных выборов - Джорджа Мелони и ее партия "Братья Италии" с неофашистскими корнями, что говорит о готовности итальянцев проголосовать за свое первое ультраправое правительство после Второй мировой войны.

На втором месте по популярности - бывший премьер-министр Энрико Летта и его левоцентристская Демократическая партия.

"Братья Италии" - часть правого альянса с лидером антииммигрантский Лиги Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, трехкратным премьер-министром, возглавляющим партию Forza Italia, созданную им 30 лет тому назад.

В случае победы Джорджа Мелони может стать первой в истории Италии женщиной, которая займет пост премьер-министра.

21:45

На избирательных участках в Италии длинные очереди. Сообщается, что граждане порой вынуждены ждать более часа, чтобы отдать свой голос. Многие выкладывают в социальные сети видеозаписи. Возможно, прогнозы о низкой явке избирателей не подтвердятся.

Посмотрите, какой процент итальянских граждан голосовали на выборах в предыдущие годы, начиная с 1979-го, в котором на избирательные участки пришли более 90% итальянцев.

Источник: МВД Италии
21:33

К этому часу на досрочных парламентских выборах проголосовали почти все итальянские политики. Однако лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которую считают одним из фаворитов, решила прийти на избирательный участок после 22:00, "чтобы гражданам не приходилось пробираться через толпу фотографов и журналистов".

21:17

Одним из первых сегодня проголосовал президент Италии Серджо Маттарелла. Он пришел на избирательный участок в 8:45 утра в Палермо на Сицилии. Уже выстроившиеся к этому времени в очередь избиратели проводили его аплодисментами.

21:11

Досрочные парламентские выборы в Италии проходят по измененным правилам. Предыдущие всеобщие выборы прошли в стране в 2018 году, и за 4 года в законодательство были внесены изменения.

Число парламентариев обеих палат сократилось с 945 до 600.

Более двух с половиной миллионов итальянцев, которым в этом году исполнилось 18, впервые смогут выбирать не только депутатов, но и сенаторов; раньше это право появлялось только с 25 лет.

Подробнее узнать об этих изменениях вы можете, посмотрев телесюжет Euronews на нашем веб-сайте.

21:05

Добрый вечер, мы начинаем текстовую трансляцию с досрочных парламентских выборов в Италии.

Мы ведем обратный отсчет до первых экзитполов, которые будут опубликованы сегодня вечером после закрытия избирательных участков в 23:00 (00:00 мск).

Ожидалось, что на этих выборах может быть самая низкая в истории итальянских выборов явка избирателей, однако о официальным данным, к полудню проголосовали 19% избирателей, что является неплохим показателем.