Текстовая трансляция Euronews | Парламентские выборы в Италии

Выборы в Италии проходят в обе палаты парламента - палату депутатов и сенат.

Изначально они были запланированы на весну 2023 года. Однако после отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле и распада его коалиционного правительства, в которое входили левые, правые и центристские партии, в стране были назначены досрочные всеобщие выборы.

Избирательные участки открылись в семь утра про местному времени (8:00 мск). Подсчет бюллетеней начнется после их закрытия, в 23:00.

Первые предварительные результаты станут известны в понедельник.

Как отмечают эксперты, итальянцы голосуют на выборах, которые могут резко сдвинуть политику страны вправо в непростое для Европы время.

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