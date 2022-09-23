Джорджа Мелони: "женщина, которой трудно управлять"

За три дня до парламентских выборов в Италии альянс правых и ультраправых партий провел в Риме последний перед голосованием слет. Джорджa Мелони, лидер Fratelli d'Italia демонстрирует уверенность в том, что может стать первой в истории страны женщиной премьер-министром.

Харизма и последовательность

"Спасибо, что показали всем, что для нас политика — это любовь, а не ненависть, - заявила с трибуны Мелони. — Это миссия служения гражданам, а не крестовый поход против соперников. Вот что принципиально отличает нас от партий левого толка".

Многие участники слета считают, что принести стране перемены по плечу только Мелони. Почему? "У нее больше харизмы, чем у кого-либо другого, - говорит один из респондентов. - Она самая серьезная из всех, ее политические идеи неизменны".

Не страшат ли итальянцев обвинения Мелони в близости к фашистской идеологии? "Чего бояться? - переспрашивает участница слета. - Будь она из фашистов, вы бы меня здесь не увидели. Возможно, некоторые говорят так, потому что этой женщиной нелегко управлять сильным мира сего".

По мнению историка Андре Унгари, именно четкость политического месседжа Джорджии МелОни помогло ей завоевать новых сторонников. "Среди ее избирателей есть люди, которых не устраивает нынешняя ситуация. Есть те, кто оспаривал антиковидную политику, кто не принимал ни руководство Драги, ни предыдущие правительства", - перечисляет он.

Еврокритики а не евроскептики

Оправданны ли опасения, что победа в Италии правой коалиции может повлиять на отношения между Римом и Евросоюзом? Раффаэле Фитто, сопредседатель группы ECR-FDI в Европейском парламенте считает это абсурдом.

"В лагере консерваторов позиция Джорджии Мелони была скорее "еврокритической", чем, как считали многие, "евроскептической". Мы никогда не были против Европы, но признаем, что в некоторых случаях Европа допускала ошибки. Мелони стояла на предельно чётких позициях всегда, даже в бытность свою президентом партии ECR . Она хочет, оставаясь в рамках европейских институтов, изменить несколько пунктов, чтобы лучше защищать - там, где необходимо, и так, как это делают другие - интересы страны".

Две последние перед выборами недели действует запрос на официальные соцопросы, так что исход воскресного голосования во многом непредсказуем.

Известно, что многие принимают решения в самый последний момент. Явка избирателей будет иметь решающее значение, именно она определит, а окончательные результаты политических партий и их будущую роль в парламенте.