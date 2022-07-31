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Италия

Италия: итальянец задушил нигерийца на глазах у толпы

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Никто из наблюдающей за происходящим толпы не вмешался в ситуацию
Никто из наблюдающей за происходящим толпы не вмешался в ситуацию   -   Авторское право  Anadolu Agency/screengrab

Полиция задержала итальянца, убившего уличного торговца из Нигерии в центре курортного города Чивитанова-Марке. 32-летний Филиппо Клаудио Джузеппе Ферлаццо четыре минуты душил и избивал иммигранта по имени Алика Огорчукву на глазах у прохожих, которые не вмешивались в происходящее, а лишь снимали убийство на видео. 

У Алики Огорчукву остались жена и двое детей.

И левые, и правые итальянские политики осудили нападение и безразличие свидетелей.

"Убийство Алики Огорчукву ужасает", — написал в Твиттере лидер Демократической партии Энрико Летта. "Беспрецентная жестокость. Повсеместное безразличие. Этому не может быть оправдания".

"Нельзя так умирать", — сказал лидер правой "Лиги севера" и бывший глава итальянского МВД Маттео Сальвини. "Мы больше не можем это терпеть. У безопасности нет цвета, безопасность должна снова стать правом".