Италия: итальянец задушил нигерийца на глазах у толпы

Полиция задержала итальянца, убившего уличного торговца из Нигерии в центре курортного города Чивитанова-Марке. 32-летний Филиппо Клаудио Джузеппе Ферлаццо четыре минуты душил и избивал иммигранта по имени Алика Огорчукву на глазах у прохожих, которые не вмешивались в происходящее, а лишь снимали убийство на видео.

У Алики Огорчукву остались жена и двое детей.

И левые, и правые итальянские политики осудили нападение и безразличие свидетелей.

"Убийство Алики Огорчукву ужасает", — написал в Твиттере лидер Демократической партии Энрико Летта. "Беспрецентная жестокость. Повсеместное безразличие. Этому не может быть оправдания".

"Нельзя так умирать", — сказал лидер правой "Лиги севера" и бывший глава итальянского МВД Маттео Сальвини. "Мы больше не можем это терпеть. У безопасности нет цвета, безопасность должна снова стать правом".