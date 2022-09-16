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Украина

Урсула фон дер Ляйен: "Украина и Европа — друзья навсегда"

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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве   -   Авторское право  SERGEI SUPINSKY/AFP or licensors

Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии о выплате Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Таким образом общий объем направленных Киеву средств от ЕС составит 9 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской посетила Ирпень, где продолжаются восстановительные работы после ухода российских войск.

Перед этим на встрече с президентом фон дер Ляйен еще раз выразила ему свою поддержку, отметив, что "Европа и Украина — друзья навсегда".

Тем временем США расширили санкции против России, включив туда главу Чечни Рамзана Кадырова и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову, а также официальных лиц, причастных, как считает Вашингтон, к краже украинского зерна.

Олаф Шольц в Потсдаме вручил премию в области СМИ и свободы слова "украинскому народу". От его лица получил награду бывший боксер Владимир Кличко, который со сцены раскритиковал канцлера Германии.

Владимир Кличко, бывший чемпион мира по боксу:

Господин канцлер, я, наверное, не единственный, на кого безумно произвела впечатление ваша речь. Это обязательство, которое вы дали Украине, нам, я хотел бы услышать не только на словах, но и увидеть, что за ними последовали дела.

Брат мэра Киева вновь призвал европейские власти ввести тотальные визовые ограничения для граждан России, чтобы они не могли ездить в Европу, пока в Украине продолжается война.