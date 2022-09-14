На поддержку населению и бизнесу ЕС планирует выделить 140 миллиардов евро

В обращении к Европарламенту Урсулы фон дер Ляйен доминировали две темы - война в Украине и энергетика. В связи с этим Euronews и другие европейские СМИ спросили главу Европейской комиссии о возможности ограничения цен на газ.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Мы никогда не должны забывать о том, что Путин использует газ как оружие, именно поэтому у нас сейчас энергетический кризис. Мы уже многое сделали как Европейский Союз, и это смягчило многие последствия. Например, газохранилища ЕС в настоящее время заполнены на 84%. Это очень хорошо. Мы переориентировались с России на надежных поставщиков, таких как Норвегия или США. Это можно увидеть на двух цифрах.

В начале войны из импортируемого газа 40% составлял российский газ. На сегодняшний день этот показатель снизился до 9%. Так что произошло резкое снижение поставок российского газа, и мы компенсировали это за счет других поставщиков. Шаг, который мы делаем сейчас, — это предоставление государствам-членам финансового заряда для поддержки уязвимых домохозяйств и уязвимых предприятий. Это следующая мера, которая сейчас обсуждается в Евросовете и Европарламенте. И мы действительно занимаемся вопросом о потолке цен, поскольку мы смотрим, что мы можем сделать, чтобы снизить цену на газ.

С Россией, которая является абсолютно ненадежным поставщиком, все понятно. С партнерами, такими как, например, наши норвежские друзья, мы начали вести переговоры и обсуждать, как мы можем выработать общий подход к стабильному снижению цен на газ, потому что они во многом определяют рынок электроэнергии. И последнее, но не менее важное: следующим шагом станет масштабная реформа рынка электроэнергии".

"У нас есть опыт проявления огромной европейской солидарности. Например, мы видим, что все страны-члены договорились о совместном хранении газа. Мы хотели, чтобы в октябре хранилища были заполнены примерно на 80%. Но у нас все гораздо лучше, потому что все работают вместе, это и есть солидарность. Хранилища заполнены на 84% уже сейчас. Это поможет нам благополучно пережить зиму. Мы видим огромную солидарность и в том, что газ, который мы получаем сейчас от таких надежных поставщиков, как США или Норвегия, поступает туда, где он необходим.

Мы все понимали важность сотрудничества во время этого энергетического кризиса, потому что чем больше мы едины и солидарны, тем стабильнее будет ситуация в Европейском Союзе, от чего выиграет каждое государство-член ЕС".

Что касается поддержки граждан и бизнеса Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: "Сейчас в Евросоете и Европарлементе находится предложение по предоставлению финансовой поддержки государствам-членам, правительствам, чтобы они могли помочь уязвимым домохозяйствам и уязвимым предприятиям. Предусматривается выделить на это около 140 миллиардов евро".